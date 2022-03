Der 1. FC Union möchte zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Halbfinale im DFB-Pokal erreichen. Gegen den FC St. Pauli braucht es dafür am Dienstagabend im Stadion an der Alten Försterei einen Sieg - in der regulären Spielzeit, der Verlängerung oder im Elfmeterschießen.

Im Vergleich zum 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen Mainz 05 verändert Cheftrainer Urs Fischer seine Mannschaft auf zwei Positionen. Frederik Rönnow darf das Tor hüten, er rückt für Andreas Luthe in die erste Elf. In der Offensive ersetzt Taiwo Awoniyi Stürmer Andreas Voglsammer.