Hertha-Trainer muss gehen - Das unausweichliche Korkut-Aus

So 13.03.22 | 16:56 Uhr | Von Marc Schwitzky

imago images/Nordphoto Audio: inforadio | 13.03.2022 | Jakob Rüger | Bild: imago images/Nordphoto

Hertha BSC hat sich nach neun sieglosen Spielen infolge von Cheftrainer Tayfun Korkut getrennt - eine Entscheidung, die schon vor dem 0:2 bei Mönchengladbach unausweichlich schien. Nun rückt Geschäftsführer Fredi Bobic in den Fokus. Von Marc Schwitzky

"Man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, wie es war." Dieser Satz, den ein gewisser Fredi Bobic einst als Spieler von sich gab, beschreibt die Situation von Hertha BSC im März 2022 mehr als treffend. Denn jede nüchterne Beschreibung der Lage des Hauptstadtvereins wirkt vielmehr wie eine maßlose Übertreibung, so sehr brennt es bei der "alten Dame". Ein offener Disput zwischen Präsidium und Investor, ein immer kritischer beäugter Geschäftsführer, ein vorzeitig gehender Sportdirektor, ein dysfunktionaler Kader, kein Sieg im Jahr 2022, fünf Niederlagen in Serie und das Abrutschen auf Tabellenplatz 17 - Hertha BSC hat mehr Baustellen als die Stadt Berlin selbst. Die vorläufige Klimax dieser Tragödie ist am Sonntagvormittag erreicht: Mit Tayfun Korkut muss bereits der zweite Cheftrainer der laufenden Spielzeit seinen Stuhl räumen.

imago images/Revierfoto Kein Sieg in 2022 - Hertha BSC trennt sich von Trainer Tayfun Korkut Hertha BSC hat auf die anhaltende Negativserie reagiert und Trainer Tayfun Korkut entlassen. Es ist der siebte Wechsel auf dem Trainerposten seit 2019. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.



Korkut und Bobic haben verzweifelt alle Register gezogen

Korkuts Aus ist die zwangsläufige Reaktion auf das erneut schwache Spiel und die verdiente 0:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Schon als Hertha zuhause gegen Eintracht Frankfurt kläglich mit 1:4 untergging, waren die Stimmen, dass es mit Korkut nicht weitergehen könne, unüberhörbar. Doch Geschäftsführer Fredi Bobic stellte sich noch vor den Trainer, den er Ende November letzten Jahres gegen Pal Dardai eintauschte - eine Entscheidung, an der womöglich auch endgültig das Verhältnis zu Ex-Sportdirektor Arne Friedrich zerbrach. In den Tagen vor dem Endspiel in Mönchengladbach wurden schließlich alle Register gezogen: Eine Aussprache zwischen Bobic und Mannschaft, eine öffentlichkeitswirksame Brandrede Korkuts auf dem Trainingsplatz, ein Mannschaftsabend. Letztendlich wurde sogar das gesamte taktische Korsett Korkuts über Bord geworfen, um eine Dardai-eske Defensivtaktik zu etablieren. Kurzum: Es wurden sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft, um aus sich selbst heraus ein Momentum zu erzeugen. Doch gemessen an dem ausgebliebenen Erfolg mutete all das eher wie Aktionismus an - ein Zustand, in den Bobic und Korkut, wie sie selbst wochenlang bekräftigten, nie verfallen wollten.

Imago/Matthias Koch Hertha verliert weiter - Scheitert Korkut, nimmt Bobic Schaden Die Mannschaft Hertha BSC steht auf dem Relegationsplatz und macht wenig Hoffnung, dass sich das ändern könnte. Trainer Tayfun Korkut wählte gegen Frankfurt den falschen Ansatz. Entlässt Fredi Bobic ihn, muss er eigene Fehler eingestehen. Von Till Oppermann



Niederlage mit Ansage

Dieser Aktionismus spiegelte sich direkt in der Aufstellung, die Korkut gegen die Borussia wählte, wieder. Im ungewohnten 5-3-2 formierten sich die Berliner. Auf das Defensiv-Debakel gegen Frankfurt folgte die defensivste Formation wie auch Besetzung, die Korkut nur finden konnte. Tempo, Kreativität, Dribbel- oder Passstärke? Fehlanzeige. Stattdessen wollte Hertha möglichst tief stehen, die defensive Stabilität wahren und offensiv auf lange Bälle, Halbfeldflanken wie auch das Gewinnen zweiter Bälle setzen. Spieler wie Alexander Schwolow, Kapitän Dedryck Boyata, Suat Serdar oder Marco Richter saßen nur auf der Bank oder waren gar nicht erst mitgefahren. "Wir werden sicher nicht den Bus parken", versicherte Korkut noch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Die gesamte Ausrichtung sprach jedoch eine völlig andere Sprache. Denselben Ansatz für ein Spiel wählte der 47-Jährige übrigens auch in seinem letzten Spiel als Trainer des VfB Stuttgart. Im Oktober 2018 verwarf Korkut gegen Hannover 96 seine favorisierte Taktik, verbarrikadierte sich stattdessen im - Achtung - sehr defensiven 5-3-2 und verlor mit seiner apathisch wirkende Mannschaft verdient mit 1:3. Danach musste Korkut gehen. Geschichte wiederholt sich. Das 0:2 in Mönchengladbach erzählte keine neuen Geschichten. Es war der übliche Mix aus Verunsicherung, individuellen Fehlern, fehlender Idee mit Ball und einem kopflosen wenn auch motivierten Anrennen, wenn das Spiel quasi schon entschieden ist. Den Blau-Weißen war der Wille nicht abzusprechen, doch wie schon seit vielen Wochen brachten sie ihren Gegner nie ins Wanken, es fehlte an Widerstandsfähigkeit und einer einenden Idee. Der jüngste Auftritt war nicht einmal der schlechteste unter Korkut, doch nach all den Wochen, nach all den Maßnahmen der letzten Tage keinerlei neue Erkenntnisse oder gar ein Erfolgserlebnis verbuchen zu können, machte eine Trennung unausweichlich.

imago images/Matthias Koch Hertha BSC in der Krise - "Die Spieler haben klar erkannt, dass sie das Problem sind" Nach dem vorzeitigen Abgang von Arne Friedrich erläutert Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic die Hintergründe und sucht nach Problemlösungen im Abstiegskampf. Die Schuld für die aktuelle sportliche Situation sieht er weiterhin nicht beim Trainer.

Dardai-Entlassung erstrahlt mittlerweile in neuem Licht

Mit 23 Punkten nach 26 Partien wird klar, dass Hertha BSC eben nicht besser als eine Mannschaft im Abstiegskampf ist. Fredi Bobic hatte eine andere Wette abgeschlossen, als er Pal Dardai nach 13 Spieltagen entließ. Fehlende Entwicklung und ein regelmäßiges Einbrechen sind damals die Argumente. Fakt ist allerdings, dass sich diese Parameter unter Korkut nicht verbesserten, sondern vielmehr verschlechterten. Während Hertha unter Dardai nach schwachen Spielen auch immer wieder eine Antwort in Form von Ergebnissen fand, kroch sie unter Korkut von einem Debakel in das nächste. Bobic dachte, dass die Mannschaft besser ist, als das, was sie unter Dardai gezeigt hatte. Der Trainerwechsel stellt sich im Nachhinein als klare Fehlentscheidung heraus - manch einer wird sagen: mit Ansage. Als im Dezember sieben Punkte aus vier Spielen geholt wurden, schien es, als habe Korkut das theoretisch gedachte Potenzial der Mannschaft kurzzeitig wecken können. Doch daran konnte Hertha im Anschluss nie wieder anknüpfen. Täglich taten sich neue Baustellen auf, und Korkut, der zuvor predigte, sich an den Eigenschaften der Spieler orientieren zu wollen, stellte sich als alles andere als einen Pragmatiker heraus. Er hielt stur an seiner Spielidee fest, die das sichtlich verunsicherte Team schlicht überforderte. Hinzu kommt, dass Spieler und Trainer sich nie wie eine Einheit anfühlten. Und vielleicht hat Korkut diese Mannschaft nicht verloren - weil er sie nie für sich gewonnen hatte. Aufgrund der vielschichtigen Probleme dieses Kaders war Korkut sicher nicht das alleinige Problem, jedoch auch nie die Lösung. Und Fredi Bobic sieht sich mit einer folgenschweren Fehleinschätzung konfrontiert. Vieles, was Bobic bislang angestoßen hat in Berlin, soll perspektivisch Wirkung zeigen. Doch es scheint, als habe er dabei die Herausforderungen des Hier und Jetzt unterschätzt. Symbolisch dafür stehen die im Winter getätigten Transfers, die trotz der damals bereits prekären Situation Herthas erst zukünftig fruchten sollen. Die einzige Soforthilfe, der aus Stuttgart gekommene Marc Kempf, ist momentan vielmehr eine weitere Hypothek denn eine Verstärkung.

Dardai 3.0 wird es nicht geben

Der Blick auf die Zeit vor und nach Dardai legt die These nahe, dass der Ungar vermutlich nahezu das Maximum aus einer schräg zusammengestellten Mannschaft herausgeholt hatte. Die aktuelle Situation wäre wie gemacht für ihn: eine zersplitterte und bis ins Mark verunsicherte Mannschaft ohne Führungsspieler, die neben einem fußballerisch einfachen Plan auch menschliche Wärme braucht. Doch das Tischtuch zwischen Dardai und Bobic scheint zerschnitten, der Rauswurf im vergangenen November hatte nicht nur sportliche Gründe. Kurzum: Dardai wird nicht zurückkommen. Branchen-üblich geistern nun viele Namen durch die Gerüchteküche. "Über die Nachfolge auf dieser Position werden wir informieren, sobald diese Personalie abschließend geklärt ist", heißt es in der Pressemeldung des Vereins. Egal, wer für Korkut übernehmen wird, die Aufgabe, Hertha in der Klasse zu halten, kommt einem Himmelfahrtskommando gleich. An solche sind sie in der Hanns-Braun-Straße mittlerweile aber ja gewöhnt.

Sendung: Abendschau, 13.03.22, 19:30 Uhr