Neuer Coach leitet das erste Training - Felix Magath startet die Mission Klassenerhalt bei Hertha BSC

Di 15.03.22 | 16:25 Uhr

imago images/Mauersberger Audio: Inforadio | 15.03.22 | Dennis Wiese | Bild: imago images/Mauersberger

Am Sonntag die Bekanntgabe, am Montag die Vorstellung, am Dienstag das erste Training: Felix Magath startet bei Hertha die Mission Klassenerhalt. Die erste Einheit vor dem Spiel gegen Hoffenheim am Samstag beobachtete er eher zurückhaltend.



Knallharte Konditionsarbeit gab es zunächst nicht, dafür aber Trainingsspiele, um einen ersten Eindruck von den Profis zu kriegen: Herthas neuer Coach Felix Magath hat am Dienstag mit der ersten Trainingseinheit seine Arbeit in Berlin aufgenommen und damit die Mission Klassenerhalt gestartet. Bei frühlingshaftem Wetter auf dem Schenckendorffplatz suchte der 68-Jährige, der am Sonntagabend überraschend als neuer Übungsleiter bei den Berlinern vorgestellt wurde, nur selten den direkten Kontakt zu seinen Spielern und beobachtete eher. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge hatte Magath die Mannschaft zuvor beim Frühstück kennengelernt.



imago images/Matthias Koch Analyse | Neuer Trainer Felix Magath - Kann "Quälix" Hertha retten? Herthas zweite Neubesetzung des Trainerpostens in dieser Saison war eine Überraschung. Felix Magath soll die Berliner vor dem Abstieg retten. Er steht für hartes Training und hält wenig von Taktik. Seine letzten Erfolge liegen lange zurück. Von Till Oppermann

Wem traut Magath den Abstiegskampf zu?

"Ich bin kein Mensch, der nur auf die Entfernung Dinge beurteilt. Ich muss erst einmal mit den Menschen zusammenkommen - ich muss sie sehen, ich muss sie hören, ich muss sie riechen, ich muss sie fühlen. Dann kann ich eine Aussage treffen", hatte Magath schon bei seiner Vorstellung am Montag gesagt. Bei seiner Begutachtung in den ersten Tagen dürfte es also vor allem darum gehen festzustellen, wem er die Aufgabe Klassenerhalt zutraut. Ein paar Minuten nach seiner Mannschaft hatte der neue Trainer des akut abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten begleitet vom lautem Knipsen der Kameras und mit einem breiten Lächeln auf den Lippen am Dienstag den Platz betreten. Die Einheit begann mit rund 30 Minuten Verspätung und war nach knapp 90 Minuten beendet. Magath nahm sich noch Zeit für ein Selfie mit einem Fan und ging - erneut unter lautem Knipsen - zurück in die Kabine.



Fotheringham übernimmt das Kommando

An Magaths Seite ist seit Dienstag der schottische Coach Mark Fotheringham. Im Vergleich zu seinem Chef trat der 38-jährige Assistenz-Trainer, der von Zweitligist Ingolstadt nach Berlin wechselte, am Dienstag sehr lautstark auf. Er leitete die Premieren-Einheit überwiegend. Bei einer Übung zum präzisen Pass- und Bewegungsspiel gab er immer wieder Kommandos, machte selbst mit und feuerte die Spieler, die er alle bereits mit Namen ansprach, in Deutsch mit leicht schottischem Einschlag an. "Lass die Handbremse weg" und "spiel einfach" rief Fotheringham, der neben seinem Job beim FC Ingolstadt auch schon beim Karlsruher SC als Co-Trainer tätig war.



Breiter Kader steht zur Verfügung

Dabei stand fast der ganze Kader zur Verfügung. Stevan Jovetic und Niklas Stark trainierten aufgrund von muskulären Problemen individuell. Aus dem gleichen Grund trat Kevin-Prince Boateng etwas kürzer. Wenn Felix Magath am Samstag im Olympiastadion gegen Hoffenheim (15:30 Uhr) nach knapp 10-jähriger Abstinenz auf die Bundesliga-Bühne zurückkehrt, wird er also höchstwahrscheinlich auf einen breiten Kader zurückgreifen können, mit dem der erste Schritt in Richtung Klassenverbleib gegangen werden soll.



