Die Fußballer der VSG Altglienicke stehen im Finale des Berliner Landespokals. Am Sonntagnachmittag gewann die Mannschaft von Trainer Karsten Heine das zweite Halbfinale des Wettbewerbs beim Berliner AK mit 4:1. Spielentscheidend waren hierbei drei Altglienicker Tore innerhalb nicht einmal zehn Minuten. Im Endspiel trifft die Mannschaft am 21. Mai auf Viktoria Berlin.

In der ersten Halbzeit war die Partie zwischen den Regionalligisten Altglienicke und BAK noch ausgeglichen. Beide Teams schenkten sich nichts und in der 32. Minute war es schließlich Nader El-Jindaoui, der dem Berliner AK nach einem schön ausgespielten Konter den ersten Treffer des Spiels bescherte. Weil Altglienicke jedoch anschließend offensiv den Druck erhöhte und kurz darauf durch Tugay Uzan den Ausgleich erzielte, ging es beim Stand von 1:1 mit einem Unentschieden in die Kabinen.

In der zweiten Hälfte übernahmen dann die Gäste das Zepter und dominierten das Spiel zunehmend. Bereits in der 55. Minute war es Christian Derflinger, der nach einem Abpraller im Strafraum des Berliner AK richtig stand und den Nachschuss kompromisslos zum 2:1 verwandelte. Direkt nach Wiederanpfiff leistete sich der BAK im Mittelfeld anschließend einen folgenschweren Ballverlust, den Altglienicke in einen Konter verwandelte und mit dem Treffer zum 3:1 durch John Liebelt bestrafte. Die Entscheidung zugunsten der Gäste folgte dann in der 62. Minute. Wieder gab der BAK den Ball im Mittelfeld zu leichtfertig her, sodass Berk Inaler freien Weg in Richtung Tor hatte und den Ball nur noch am Torwart vorbei einschieben musste.

Nach dem 2:0-Sieg von Viktoria Berlin gegen Hertha 06 am Vortag steht so die Finalpaarung im Berliner Landespokal. Ausgetragen wird das Endspiel am 21. Mai im Rahmen des großen Finaltags der Amateure. Der Pokalsieger qualifiziert sich wie üblich für die erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison.