Und so ist der Landespokal die einzige Chance, um sich noch einen Titel zu sichern. "Auch wenn die Situation in der Regionalliga besser für uns wäre, ändert das nichts an der Bedeutung dieses Halbfinales. Wir Spieler wissen, wie wichtig der Pokal für den Klub und unsere Fans ist", sagt Cottbus-Kapitän Axel Borgmann, der auch im vergangenen Jahr beim 0:3 gegen die Babelsberger im Pokal-Halbfinale auf dem Platz stand. Allerdings ging zu diesem Zeitpunkt bei den Lausitzern einiges drunter und drüber. Kurz vorher hatte Trainer Dirk Lottner hingeschmissen und den Klub verlassen. "Das ist ein Jahr her. Samstag gibt es ein ganz neues Spiel. Wir wollen gewinnen und ins Finale", macht Borgmann klar.

Es läuft allerdings nicht rund beim FC Energie. Weder zuhause noch auswärts sind die Lausitzer in diesem Jahr so richtig in die Spur gekommen. Die Folge ist ein Abrutschen vom zweiten Tabellenplatz zur Winterpause, auf aktuell Rang sechs. 16 Punkte Rückstand sind es inzwischen auf Spitzenreiter BFC Dynamo. Nur noch Berufsoptimisten glauben an die Meisterschaft.

Auch Trainer Claus-Dieter Wollitz will ins Endspiel und das gewinnen. Mehrfach ist ihm das mit Energie schon gelungen. Die Folge waren große Spiele in der ersten Runde im DFB-Pokal. "Ich kann mich an phantastische Pokalabende gegen Stuttgart, Freiburg oder die Bayern erinnern. Das waren alles Spiele, an die unsere Fans gern zurückdenken." Und die viel Geld in die Klubkasse gespült haben. Über 100.000 Euro sind beim Erreichen des ersten DFB-Pokalrunde drin. Doch bevor es soweit ist, steht am Samstag das Halbfinale gegen Babelsberg an.

"Ich glaube in Babelsberg ist man mit den Ergebnissen der letzten Wochen auch nicht so zufrieden. Da waren knappe Niederlagen dabei oder Unentschieden. Ähnlich ist es bei uns", erklärt Wollitz. Während die Filmstädter 2022 neun Punkte (in acht Spielen) sammelten, sind es auf Seiten der Lausitzer sieben Zähler aus sechs Partien.