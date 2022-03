Hertha BSC steht gegen Eintracht Frankfurt gehörig unter Druck. Die Punkteausbeute im Jahr 2022 ist katastrophal: Nur zwei Punkte holten die Berliner in sieben Spielen - und sind nach der 0:3-Niederlage in Freiburg mit weiterhin 23 Punkten auf den Relegationsplatz abgerutscht. Gegen den Tabellenzehnten Frankfurt müssen die Blau-Weißen also punkten, um nicht in noch größere Abstiegsnöte zu geraten. Gelingt das nicht, wird auch für Tayfun Korkut die Luft immer dünner: Der 47-Jährige holte aus den ersten elf Spielen als Hertha-Trainer gerade einmal neun Punkte. Das ist der schwächste Start eines Hertha-Trainers seit Otto Rehhagel 2012.

Im Tor setzt Korkut gegen Frankfurt erneut auf Marcel Lotka, der nach seinem Bundesliga-Debüt in Freiburg erneut für Alexander Schwolow (nach Corona-Infektion nicht rechtzeitig freigetestet) spielt. Auf drei Positionen gibt es Wechsel: Maximilian Mittelstädt kommt für Fredrik Björkan in die Startelf, Marc-Oliver Kempf ersetzt nach seiner Rotsperre Linus Gechter und statt Ishak Belfodil stürmt Dong-Jun Lee erstmals von Beginn an.