Hertha verliert weiter - Scheitert Korkut, nimmt Bobic Schaden

Sa 05.03.22 | 20:00 Uhr | Von Till Oppermann

Bild: Imago/Matthias Koch

Die Mannschaft Hertha BSC steht auf dem Relegationsplatz und macht wenig Hoffnung, dass sich das ändern könnte. Trainer Tayfun Korkut wählte gegen Frankfurt den falschen Ansatz. Entlässt Fredi Bobic ihn, muss er eigene Fehler eingestehen. Von Till Oppermann



Zwei Punkte aus acht Spielen, 6:23 Tore, Letzter in der Rückrundentabelle und auch im Gesamtklassement nur noch auf dem Relegationsplatz: Wer Hertha BSCs dramatischen Zustand mit Zahlen beschreiben möchte, muss nicht lange suchen.



Als wäre die 1:4-Niederlage im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht schon schlimm genug gewesen, lieferte Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf im Sky-Interview nach dem Spiel Belege, dass die Auflösungserscheinungen der Mannschaft nicht nur bei der Verteidigungsarbeit, sondern auch im persönlichen Verhältnis weit fortgeschritten sind. "Ich habe auf dem Feld Statisten gesehen", klagte Kempf an und fügte hinzu, dass manche Mitspieler noch nicht verstanden hätten, dass Hertha gegen den Abstieg spielt. Wohlgemerkt, nachdem Kempf selbst eine sehr dürftige Leistung geboten hatte.



Hertha lädt Frankfurt ein

Tatsächlich kann man das Spiel entlang von individuellen Fehlern der Hertha-Mannschaft nachzeichnen. Nachdem die Berliner ihre Gäste aus Frankfurt schon in den ersten Minuten mit hanebüchenen Fehlpässen in der eigenen Hälfte zu Chancen eingeladen hatten, fiel in der 17. Spielminute die Führung für Frankfurt. Im Kopfballduell gegen Ansgar Knauff hatte Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt nach schlechter Vororientierung keine Chance. Zuvor war es weder Peter Pekarik noch Dong-Jun Lee trotz vereinter Kräfte gelungen, die Flanke von Filip Kostic zu verhindern, wie Sportdirektor Arne Friedrich in der Halbzeit zu Recht kritisierte. Friedrich hatte eine Forderung an die Spieler: "Wir müssen den Arsch hochkriegen."



Nach der Pause patzt Hertha weiter

Vielleicht gelang das nicht, weil Friedrich diesen Satz in eine Fernsehkamera sprach und nicht in der Kabine. Jedenfalls dauerte es nach Wiederanpfiff nur drei Minuten, bis das 0:2 fiel, nachdem sich erst Stevan Jovetic auf der Außenbahn düpieren ließ und dann Torhüter Marcel Lotka unter einer Flanke durchlief. Kurz darauf patzte der junge Lotka erneut, als er ohne Not sein Tor verließ, dem Frankfurter Jesper Lindström den Ball in den Fuß spielte und dann zusehen musste, wie der Däne im hohen Bogen das 0:3 erzielte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war Herthas Niederlage besiegelt. Die Herthaner verloren Zweikämpfe. Die Herthaner rutschten aus. Die Herthaner spielten Fehlpässe. Die Herthaner verteidigten wie Anfänger. Trotzdem: Wer angesichts dieser traurigen Tatsachen die Schuld nur bei den Spielern sucht, liegt falsch.



Richter und Lee sollten Tempo bringen

Schon nachdem Hertha vergangene Woche 0:3 in Freiburg verloren hatte, stand Tayfun Korkut in der Kritik. Geschäftsführer Fredi Bobic nahm seinen Trainer in Schutz. Korkut könne nichts für die individuellen Fehler der Mannschaft, wehrte er Fragen nach einem Trainerwechsel ab. Wer sich die erste Halbzeit des Spiels gegen Frankfurt genau anguckt, kann zu einem anderen Schluss kommen. Korkut setzte im 4-3-3 auf den offensiven Außenbahnen auf Marco Richter und Dong-Jun Lee. Sie brächten Tempo und Tiefe ins Spiel, das seiner Mannschaft gefehlt habe, begründete Coach Korkut. Leider fehlte der Plan, diese Geschwindigkeit ins Spiel zu bringen, weil sich an Herthas Abläufen im Spielaufbau nichts änderte.



Glasner stellt Korkut eine Falle

Diesen hatte Frankfurts Trainer Oliver Glasner offensichtlich genau studiert. Seine Spieler stellten der Alten Dame eine Falle. Die Eintracht begann schon gute 35 Meter vor dem Tor Herthas Innenverteidiger aggressiv anzulaufen. Kempf und Boyata blieb so oft nur die Option, auf Außen zu spielen. Dort wurden Linksverteidiger Mittelstädt, Rechtsverteidiger Pekarik und die zur Hilfe eilenden Mittelfeldspieler gedoppelt. Hertha konnte deshalb keine Linienpässe auf die schnellen Außenstürmer spielen, um sich zu befreien. Stattdessen wählten die Herthaner mit Querpässen zurück in die Mitte häufig ihre letzte Option. Die SGE fing diese riskanten Pässe mehrmals leicht ab und Herthas Verteidiger sahen sich mit einer Überzahl konfrontiert. Da Hertha trotzdem immer wieder in diese Falle tappte, muss sich Korkut die Frage gefallen lassen, warum er von außen lange keinen Einfluss auf die Maßgaben für das Aufbauspiel nahm. Sofort nachdem Kempf in der 31. Minute endlich den ersten langen Diagonalball hinter die weit aufgerückten Frankfurter schlug, tauchte Lee frei im Frankfurter Strafraum auf. Nur ein zweifelhafter Zweikampfeinsatz eines Frankfurters konnte ihn stoppen.



Korkut reagiert zu spät

Als Hertha-Trainer Tayfun Korkut in der 57. Minute der Partie dann die robusten Stürmer Ishak Belfodil und Davie Selke einwechselte, wirkte das wie ein Schuldeingeständnis. Denn mit Richter und Lee verließ auch Korkuts Idee der schnellen Flügelspieler das Feld. Belfodil und Selke sind wenigstens in der Lage, lange Bälle festzumachen. Schade nur, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon gelaufen war. "Wir haben uns viel vorgenommen, aber wenig davon umgesetzt", haderte Korkut am rbb-Mikrofon. Man müsse nun eine "klare Abstiegskampf-Mentalität" in die Mannschaft bringen. Apropos Mentalität: Wer die Leistungen unter Korkut kritisiert, kommt nicht an Fredi Bobic vorbei.



Ein Trainerwechsel würde Fredi Bobic beschädigen

Es war das Credo seines Kaderumbruchs, mehr Mentalität ins Team zu bekommen. Auch im 25. Saisonspiel tat sich niemand als Führungsspieler hervor. Der extra dafür zurückgeholte Kevin-Prince Boateng ist oft verletzt und hat nur 19 Prozent der Spielminuten absolviert. Angesichts der Tatsache, dass er zuvor beim italienischen Zweitligisten Monza nur 26 von 43 möglichen Spielen absolviert hatte, hätte man das wissen können. Auch die Personalentscheidung für Korkut trägt Bobics Handschrift. Bobic entließ Pal Dardai, mit der Begründung, dass er unter ihm kein Vertrauen in die Weiterentwicklung der Mannschaft habe. Korkut gab er in Freiburg trotz der schlechtesten Rückrunde aller Bundesligisten eine Jobgarantie. Würde er Korkut entlassen, müsste Bobic eine kolossale Fehlentscheidung eingestehen. Ein etwas aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat von Korkut bringt das Gefühl vieler Hertha-Fans auf den Punkt: "Jetzt über Hoffnung zu reden, ist nicht mein Weg."

