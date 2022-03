Der Streit zwischen Fußball-Bundesligist Hertha BSC und der Tennor-Gruppe von Investor Lars Windhorst geht in eine neue Runde. Am Mittwoch veröffentlichte das Hertha-Präsidium eine Mitteilung, in der es verärgert auf Aussagen von Tennor-Sprecher Andreas Fritzenkötter reagierte. Man habe dessen jüngste Äußerungen "mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen", hieß es am Mittwochabend in einer Erklärung des Präsidiums auf der Internetseite des Vereins [herthabsc.com]. Es seien "zum wiederholten Male unspezifische Vorwürfe und Unterstellungen getätigt" worden. "Diese beschädigen nicht nur das Ansehen von Hertha BSC, sondern auch das Investment seitens der Tennor Holding", so der Vorwurf.