Vorbericht Hertha - Hoffenheim - Von Corona und Kometen

Fr 18.03.22 | 16:58 Uhr | Von Fabian Friedmann

imago images/Engler Audio: inforadio | 18.03.2022 | Jakob Rüger | Bild: imago images/Engler

Es war mal wieder mächtig viel los bei Hertha BSC in der Woche vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. Doch inzwischen nimmt man selbst den Ausfall des neuen Cheftrainers mit einer gewissen Gelassenheit. Von Fabian Friedmann

Das Personal

"Es war eine gute Trainingswoche. Wir hatten vier sehr gute Einheiten. Da war viel Intensität. Ich bin beeindruckt von den Jungs, alle waren hellwach. Wichtig ist jetzt, dass wir diese Leistung auf den Platz bringen", sagte Co-Trainer Mark Fotheringham vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen die TSG Hoffenheim (15:30 Uhr, Liveticker und Audio-Vollreportage auf rbb|24). Der Schotte Fotheringham wird die Vertretung für Herthas neuen Cheftrainer Felix Magath an der Seitenlinie übernehmen, weil der sich am Donnerstag mit dem Coronavirus infiziert hatte und sich momentan in einem Berliner Hotel in Isolation befindet. Nach all den sportlichen Nackenschlägen in den vergangenen Wochen ein weiterer, herber Rückschlag im anstehenden Abstiegskampf für die Herthaner. Weshalb Manager Fredi Bobic auf der Spieltags-Pressekonferenz auch Einblicke in seine Gefühlswelt während dieser turbulenten Woche gewährte: "Gestern war ein verdammt langer Tag. Ich bin froh, dass die Geschäftsstelle noch steht. Ich dachte heute Morgen, es kommt ein Komet runter. Uns trifft gerade sehr viel. Aber das sind Widerstände, die du aufbrechen musst. Das Ziel muss nun sein: Jetzt erst recht." Und für dieses Ziel stehen Fotheringham fast alle Spieler zur Verfügung. Nur die Langzeitverletzten Rune Jarstein und Kelian Nsona werden gegen Hoffenheim ausfallen. Wie die Startaufstellung konkret aussehen wird, wer etwa den Vorzug im Tor bekommt, darüber wollte sich Fotheringham nicht im Detail äußern. Er müsse sich zunächst mit "Boss" Magath besprechen. Gut möglich aber, dass die Startaufstellung im Vergleich zum enttäuschenden 0:2 in Gladbach gehörig durcheinandergewirbelt wird.

IMAGO / Eibner Sportschau LIVE – die 1. Liga - Hertha BSC - TSG Hoffenheim Korkut weg - Magath da (wenn wegen einer Corona-Infektion auch nicht persönlich): Wird jetzt alles gut bei der Hertha? Das Spiel gegeh die formstarke TSG Hoffenheim dürfte ein erster Gradmesser sein. Hier hören Sie das Spiel live und komplett. (Kommentar: Philipp Höppner)



Die Form

Über die Form der Hertha unter Ex-Trainer Tayfun Korkut ist in den vergangenen Wochen viel geschrieben worden: kämpferisch solide, doch in der Summe zu anfällig in der Defensive und zu ungefährlich vor dem gegnerischen Tor. Verunsicherung paarte sich mit individuellen Fehlern und fehlenden Ideen mit dem Ball. Die nackten Zahlen: kein Sieg im Jahr 2022, fünf Niederlagen in Serie und das Abrutschen auf Tabellenplatz 17. Die Hertha braucht einen Befreiungsschlag, braucht einen Sieg, um diesem Abwärtsstrudel zumindest vorübergehend zu entrinnen. Co-Trainer Fotheringham betont aber, dass dafür die Lockerheit ins Team zurückkehren müsse. Darüber hinaus wünscht sich Manager Fredi Bobic mehr Emotionalität von der Mannschaft, um auch die Fans wieder mitzunehmen. 25.000 Zuschauer sind gegen Hoffenheim im Olympiastadion zugelassen. "Es braucht eine andere Körpersprache. Wir müssen alles reinhauen. Gegen so einen Gegner, gegen so eine gute Mannschaft. Das wird harte Arbeit."

Der Gegner

Die TSG Hoffenheim gehört zur Spitzengruppe der Bundesliga und ist völlig zu Recht ein Anwärter auf die internationalen Startplätze. Seit fünf Spielen ist man aktuell ungeschlagen, vergangenes Wochenende trotzte man den Bayern zu Hause ein Remis (1:1) ab. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß spielt attraktiven Ballbesitzfußball und ist obendrein schwer auszurechnen. 17 verschiedene Torschützen bedeuten ligaweit den Topwert in dieser Statistik. "Hoffenheim ist eine gute Mannschaft, sehr flexibel, sehr variabel", sagt Fotheringham, der Hoffenheim bereits diese Saison live im Stadion erleben durfte. Wie man die TSG schlagen kann, zeigte Stadtrivale Union Mitte Januar beim 2:1-Heimsieg. Gegen feldüberlegene Gäste nutzte man die wenigen Konter und Umschaltaktionen zu den zwei entscheidenden Toren. Doch zunächst muss Hertha stabil und gut gegen den Ball arbeiten, will man überhaupt etwas Zählbares gegen die Hoeneß-Elf mitnehmen.

imago images/Matthias Koch Herthas neuer Trainer muss direkt pausieren - Felix Magath positiv auf Corona getestet Noch ehe die Mission Klassenerhalt bei Hertha BSC so richtig beginnt für Felix Magath, muss der 68-Jährige auch gleich schon pausieren. Aufgrund einer Corona-Infektion ist Magath gegen Hoffenheim zum Zuschauen verdammt.

Herthaner im Fokus

Die zuletzt von Tayfun Korkut degradierten Stammspieler um Kapitän Dedryck Boyata und Keeper Alexander Schwolow hoffen auf die Rückkehr in die Startelf. Suat Serdar, zuletzt nur Joker, könnte wieder von Beginn an ins zentrale Mittelfeld rutschen. Im Sturm gibt es ein großes Fragezeichen. Mit Selke, Belfodil und Jovetic (zuletzt angeschlagen) stünden drei Stürmer zur Auswahl für vermutlich nur einen Platz. Sollte sich das Trainerteam doch für ein 4-4-2 entscheiden, sind wohl Belfodil und Jovetic die erste Wahl, wobei Fotheringham keinen Hehl daraus machte, dass er durchaus Sympathien für den Montenegriner Jovetic ("richtig guter Junge") mitbringt.

Besonderheiten

Am Spieltag soll es laut Fredi Bobic eine direkte Kommunikation mit dem sich in Quarantäne befindlichen Felix Magath geben, sowohl vor als auch während des Spiels wolle man die digitalen Hilfsmittel nutzen. "Es wird so sein, dass er on-air ist und er wird über Telefon zur Mannschaft sprechen und dass er sich dann in der Vorgehensweise mit Mark abspricht", erklärte der Hertha-Manager. Fotheringham werde aber an der Seitenlinie das letzte Wort haben. "Mark soll dann in der Situation so entscheiden, dass es für uns das Beste ist." Magath werde vor dem Spiel auch zur Mannschaft sprechen, "aber die tiefen Sachen macht Mark mit seinem Team", so Bobic.

Sendung: rbb24, 18.03.2022, 16 Uhr