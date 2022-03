So 13.03.22 | 20:38 Uhr

Fredi Bobic, Herthas Geschäftsführer Sport, wird auf der Vereins-Homepage [herthabsc.com/de] wie folgt dazu zitiert: "Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Mit ihm haben wir jemanden für uns gewinnen können, der schon vielfach bewiesen hat, dass er mit seiner immensen Erfahrung als Trainer in jeglicher sportlichen Situation seiner Art und seiner Ausstrahlung an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen."

Hertha BSC hat sich nach neun sieglosen Spielen infolge von Cheftrainer Tayfun Korkut getrennt - eine Entscheidung, die schon vor dem 0:2 bei Mönchengladbach unausweichlich schien. Nun rückt Geschäftsführer Fredi Bobic in den Fokus. Von Marc Schwitzky

Magath gilt als Disziplin-Fanatiker, der zudem großen Wert auf die Fitness seiner Spieler legt. So sagte sein einstiger Spieler Jan Aage Fjortoft: "Ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, weiß ich nicht. Aber die Überlebenden wären topfit gewesen."

Zuletzt war Magath Leiter von "Flyeralarm Global Soccer", über die er als Berater bei den Würzburger Kickers und in Österreich bei Admira Wacker Mödling agierte. Zuvor arbeite Magath über mehrere Jahrzehnte sowohl als Trainer als auch als Manager für diverse Bundesliga-Vereine. Als Trainer holte er drei deutsche Meisterschaften (2005 und 2006 mit dem FC Bayern München, 2008 mit dem VfL Wolfsburg) sowie zwei Vize-Meisterschaften (2003 mit dem VfB Stuttgart, 2010 mit dem FC Schalke 04). Seine letzte Bundesliga-Station als Trainer war der VfL Wolfsburg. Dort wurde er im Oktober 2012 vorzeitig von seinen Aufgaben entbunden, nachdem er den Klub in der Saison 2010/11 in höchster Abstiegsnot gerettet hatte.