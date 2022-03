"Linus hat sein großes Potenzial nicht nur in den Trainingseinheiten bei den Profis angedeutet, sondern auch trotz seiner jungen Jahre schon in einigen Bundesliga Partien unter Beweis gestellt", sagte Geschäftsführer Fredi Bobic. Man sei überzeugt, dass Gechter ein "wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft werden kann."

Gechter, der aus der Hertha-Jugend kommt, hatte noch unter Trainer Pal Dardai im September sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Insgesamt kam er in dieser Saison zu neun Liga- und zwei Pokaleinsätzen. Unter dem am Sonntag beurlaubten Trainer Tayfun Korkut hatte der Nachwuchsmann zuletzt auch den Vorzug vor Hertha-Kapitän Dedryck Boyata oder Routinier Niklas Stark in der Abwehr bekommen.



Ob auch der neue Coach Felix Magath auf ihn setzt, wird sich erstmals am Samstag (15.30 Uhr/Audio-Vollreportage auf rbb|24) im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim zeigen.