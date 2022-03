Kein Tor von Hertha BSC in der Bundesliga verpassen - das geht! Hier hören Sie jedes Spiel der Berliner in der 1. Liga live und in voller Länge im Audio-Livestream.

Union Berlin trifft eine Woche vorher, am 1. April, im Freitag-Abendspiel (20.30 Uhr) auf den 1. FC Köln. Hertha BSC gastiert an dem Wochenende am Samstag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen. Am Osterwochenende empfängt Union am Sonntag, 17. April, Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr), am Vortag tritt Hertha BSC (15.30 Uhr) beim FC Augsburg an. Alle Partien sind auf rbb|24 im Liveticker und als Audio-Vollreportage zu verfolgen.