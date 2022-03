Auslaufende Verträge - Mit welchen Spielern verlängert der 1. FC Union Berlin?

Mi 23.03.22 | 12:13 Uhr | Von Till Oppermann

Bild: imago images/Matthias Koch

Die Abgänge von Max Kruse und Grischa Prömel machen Sorgen: Kann Union Berlin seine Mannschaft beisammenhalten? Mindestens zwei weitere Stammspieler könnten den Verein verlassen. Von Till Oppermann

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga haben sich die Fans des 1. FC Union Berlin bei ihren "Fußballgöttern" an Fluktuation gewöhnen müssen. Nur durchschnittlich 21,4 Monate bleiben Spieler noch bei den Eisernen. Laut einer niederländischen Studie ist das die kürzeste Verweildauer in der Liga. Weniger technisch ausgedrückt: Innerhalb der letzten beiden Transferperioden musste Sportdirektor Oliver Ruhnert mit Nico Schlotterbeck, Christopher Lenz, Robert Andrich, Marvin Friedrich und Max Kruse gleich fünf Stammspieler ziehen lassen. Im Sommer wechselt Grischa Prömel ablösefrei nach Hoffenheim. Sieben von Prömels Kollegen könnten seinem Weg im Sommer folgen und den Verein ebenfalls verlassen.

Robin Knoche

Einer von ihnen ist Abwehrchef Robin Knoche. Der 29-Jährige ist in Urs Fischers Mannschaft gesetzt. Seit er im Sommer 2020 aus Wolfsburg kam, verpasste er nur ein einziges Pflichtspiel - gelb-gesperrt. Die Wertschätzung sei vorhanden, freut sich Knoche. "Das ist eine gute Basis." Einen neuen Vertrag hat er trotzdem noch nicht unterschrieben. Auch wegen der zahlreichen Abgänge: "Wir haben den einen oder anderen Leistungsträger verloren oder verlieren ihn im Sommer", so Knoche. Ruhnert sollte sich mühen, den Innenverteidiger davon zu überzeugen, dass Unions sportliche Perspektive stimmt. Dann scheint die wichtige Vertragsverlängerung mit Knoche denkbar.

Timo Baumgartl

Neben Knoche in der Innenverteidigung spielt in dieser Saison häufig Timo Baumgartl. Dem Vernehmen nach besitzen die Köpenicker eine Kaufoption für die Leihgabe von PSV Eindhoven. Baumgartl selbst ist mit seiner Rückkehr in die Bundesliga sehr zufrieden. Er sei gekommen, um Spiele in der Bundesliga und international zu machen, sagt Baumgartl. "Für mich ist es bislang gut aufgegangen." Der 26-Jährige ist Stammspieler und schwärmt von der "coolen Mannschaft". Aber obwohl er sich wohl fühle, sei sein endgültiger Verbleib noch unklar, auch wenn Union bereit wäre die Kaufoption zu ziehen: "Ich mache mir noch Gedanken mit meiner Freundin und meinem Berater." Baumgartls Abgang wäre ein herber Verlust für Union.

Bastian Oczipka

Der Routinier wurde erst spät in der Sommer-Transferphase verpflichtet. Nachdem abzusehen war, dass der junge Pole Timotheus Puchacz noch kein Bundesliga-Niveau hat, brauchte Union einen Back-Up für Nico Gießelmann. "Hier war zunächst ein Jahr angedacht", berichtet Oczipka. Allerdings scheinen Verein und Spieler sich gegenseitig zu schätzen. Insbesondere in der Offensive setzte Oczipka mit seinen präzisen Flanken Ausrufezeichen. "Ich bin insgesamt sehr glücklich und zufrieden", sagt der 33-Jährige. Deshalb habe es auch schon erste Vertragsgespräche gegeben. "Aber ich werde sicher keine Wasserstandsmeldungen abgeben", scherzt Oczipka. Aber: Für Union macht es nur Sinn, den Vertrag zu verlängern, wenn Puchacz nach seiner Leihe zu Trabzonspor weiter keine Option sein sollte. Sonst könnte Oczipka der Entwicklung des Talents im Weg stehen.

Antony Ujah

Obwohl Antony Ujah in der aktuellen und in der vergangenen Saison insgesamt nur 32 Minuten für Union gespielt hat, ist er ein Publikumsliebling. Nach seiner langwierigen Knieverletzung schaffte er es in der Rückrunde drei Mal in den Kader und wurde jeweils kurz eingesetzt. Trotzdem ist es schwer vorstellbar, dass Union den Vertrag mit dem ehemaligen Zwei-Millionen-Euro-Transfer verlängert.

Sulleiman Abdullahi

"Manni", wie ihn die Fans nennen, war schon Teil der Aufstiegsmannschaft des 1. FC Union. Obwohl er immer wieder sein hohes Tempo und seine technische Klasse bewiesen hat - beispielsweise mit seinem Tor in der Relegation gegen Stuttgart - konnte er sich nie als Stammspieler in Urs Fischers Elf etablieren. Auch eine Leihe zu seinem Ex-Verein Braunschweig brachte keine Verbesserung. Zuletzt schaffte er es an einigen Spieltagen in Urs Fischers Kader, in der Bundesliga spielte er in dieser Saison aber noch keine einzige Minute. Das liegt auch an Abdullahis Disziplin. Immer wieder kritisierte Fischer die Einstellung des Mittelstürmers. Bei Abdullahi stehen die Zeichen auf Abschied.

Jakob Busk

Als Jakob Busk 2016 zu Union wechselte, war er ein junger und ambitionierter Torhüter, der sogar zum Aufgebot der dänischen Jugendnationalmannschaft gehörte. Aber spätestens seitdem die Eisernen im Aufstiegsjahr Rafal Gikiewicz verpflichteten, ist Busk keine Option mehr für die Mannschaft. Auch gegen Andreas Luthe und dessen Ersatzmänner Loris Karius beziehungsweise seinen Landsmann Frederik Rönnow konnte sich Busk nie durchsetzen. Er scheint mit seinem Dasein als Trainingstorwart zufrieden zu sein. Eine Vertragsverlängerung scheint trotzdem unwahrscheinlich - auch weil das ausgeliehene Eigengewächs Lennart Moser im Sommer aus Klagenfurt zurückkehrt.

Laurenz Dehl

Bereits mit neun Jahren wechselte Laurenz Dehl zu den Eisernen. Seitdem war er in den Jugendmannschaften gesetzt und führte sie lange als Kapitän auf den Platz. Seitdem er vor der Saison 2020/21 endgültig in den Profikader rutschte, konnte sich der 20-Jährige nie in die Nähe der Startelf spielen. Auch eine Leihe nach Halle brachte nicht die gewünschte Weiterentwicklung, auch weil Dehl immer wieder unter Verletzungen leidet. Auch bei ihm scheint ein Verbleib unwahrscheinlich.

Wer hat bereits verlängert?

Umso erfreulicher ist es für viele Unioner, dass vergangene Woche bekannt wurde, dass mit Kapitän Christopher Trimmel und Torhüter Andreas Luthe zwei Publikumslieblinge bei den Eisernen bleiben werden. Obwohl beide schon 35-Jahre alt sind, war auch Trainer Urs Fischer glücklich: "Es freut mich sehr. Ich glaube, sie sind gut unterwegs in der Spielzeit." Sowohl auf als auch neben dem Platz seien beide wichtige Spieler. Auch der auslaufende Vertrag des besten Vorlagengebers Nico Gießelmann wurde bereits verlängert.

