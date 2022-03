Der 1. FC Union Berlin tritt am 25. Spieltag beim VfL Wolfsburg an - und steht damit vor einem Wiedersehen: Erstmals seit seinem Wechsel in der Winter-Transferperiode nach Niedersachsen kreuzen sich die Wege der Köpenicker und Max Kruse. Während der ehemalige Top-Stürmer des 1. FC Union nun Wolfsburg aus den Abstiegsnöten befreien will, peilen die Berliner nach Siegen gegen Mainz (Liga) und St. Pauli (Pokal) die Fortsetzung ihres Aufschwungs an. Punkte in der Volkswagen-Arena wären für das Team von Trainer Urs Fischer dabei ein Novum: Bislang gelang Union in drei Pflichtspielen in Wolfsburg weder ein Punkt noch ein Tor.

Im Vergleich zum Pokal-Erfolg gegen Mainz gibt es vier Änderungen in der Startelf der Köpenicker. Andreas Luthe kehrt - wie erwartet - für Frederik Rönnow zurück ins Tor. Julian Ryerson, Dominique Heintz und Bastian Oczipka, rücken für Christopher Trimmel, Paul Jaeckel und Niko Gießelmann in die Fünferkette des Tabellensiebten.