Vorbericht Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC - "Der Trainer muss punkten"

Do 10.03.22 | 18:44 Uhr

Bild: imago images/Matthias Koch

Herthas Manager Fredi Bobic hält weiter an Tayfun Korkut fest. Der Trainer muss nach acht sieglosen Spielen nun aber liefern. Aber auch abseits des Rasens kommt der Hauptstadtklub nicht zur Ruhe. Von Jakob Rüger

Das Personal

Die Mannschaft von Hertha BSC hat in dieser Woche zahlreiche Standpauken gehalten bekommen. Am Sonntag sprach Geschäftsführer Sport Fredi Bobic zum Team, in Abwesenheit des Trainers. Am Dienstag, beim ersten Training der Woche, gab es dann eine klare Ansage von Tayfun Korkut [facebook.com/rbbsport]. Schließlich gab es am Mittwochabend noch einen Mannschaftsabend, ohne die Vereinsführung und das Trainerteam. Dort soll es eine Ansprache der Führungsspieler gegeben haben. Davon abgesehen droht vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach der Ausfall von gleich zwei Leistungsträgern. Innenverteidiger Dedryck Boyata und Stürmer Stevan Jovetic plagen sich wieder einmal mit muskulären Problemen herum. Ihr Einsatz am Samstag ist fraglich. Definitiv ausfallen wird Mittelfeldspieler Kevin Prince Boateng. Die gute Nachricht: Alexander Schwolow ist zurück. Unter der Woche gab es einen intensiven Dreikampf mit Nils Körber und dem zuletzt im Tor stehenden Marcel Lotka. Trainer Tayfun Korkut will sich erst am Freitagabend entscheiden, wer gegen Gladbach das Tor hüten darf. Es fehlen: Rune Jarstein, Kelian Nsona (beide Aufbautraining nach Verletzung), Kevin Prince Boateng (muskuläre Probleme)

Die Form

Hertha BSC befindet sich im freien Fall. Seit acht Spielen warten die Berliner auf einen Sieg. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt. "Wir haben unter der Woche viele Gespräche geführt", bestätigt Trainer Korkut. "Nun liegt es an uns. Wir haben einiges wieder gutzumachen und müssen es auf dem Platz zeigen." Fredi Bobic nimmt dafür ganz klar die Mannschaft in die Pflicht: "Wir sind derzeit kein Team, das hat uns alle selbst erschrocken." Am Zusammenhalt neben aber auch auf dem Platz wurde gearbeitet. 23 Gegentore hat Hertha in der Rückrunde kassiert, so viele wie kein anderes Team. Tayfun Korkut muss den Laden endlich dicht kriegen. "Wir werden jetzt keinen Bus vor das Tor stellen", so Korkut zur Taktik gegen Mönchengladbach. "Wir wollen stabiler stehen und noch aggressiver sein, in den Aktionen in und um den Strafraum."

Der Gegner

Auch Borussia Mönchengladbach ist tief gefallen. Von einem Champions-League-Anwärter in den Tabellenkeller der Liga. Der Abgang von Manager Max Eberl im Januar hat sehr viel Unruhe in den Verein gebracht. Der Tiefpunkt war die 2:3-Niederlage in Stuttgart am letzten Wochenende, als die Borussia eine 2:0-Führung verspielte. "Wir haben die große Chance einen Verein, der sicher auch andere Ansprüche hat, da unten reinzuziehen", so Bobic. "Auch in Gladbach gibt es sehr viele Geräusche, wie hier bei Hertha BSC." Für die Borussia wird das Heimspiel extrem wichtig, mit einem Sieg könnte man sich den Abstiegssorgen entledigen. Bei einer Niederlage steht der VFL ganz tief drin im Kampf um den Klassenerhalt.

Herthaner im Fokus

Tayfun Korkut hat ein Endspiel vor der Brust. "Der Trainer weiß, er muss punkten", hat Manager Bobic klar und deutlich gesagt. Anders ausgedrückt: Verlieren? Verboten! "Das ist doch ein schöner Satz und ich nehme ihn auch an", so Korkut. "Ich konzentriere mich darauf, mit der Mannschaft jetzt zu punkten und alles andere steht noch aus." Bei einer erneuten Niederlage wäre der 47-Jährige nicht mehr zu halten. Auch die Kritik an Fredi Bobic, der Korkut aus einer dreijährigen Pause auf die Trainerbank zurückgeholt hat, dürfte dann lauter werden. Ein stures Festhalten an einer viel zu offensiven Taktik, keine Ergebnisse und fehlende autoritäre Ausstrahlung werden Korkut vorgeworfen. Mit seiner markigen Mannschaftsansprache vom Dienstag versuchte der Trainer zu zeigen, dass er seine Spieler noch im Griff hat und das der nette Herr Korkut auch anders kann.

Besonderheiten

Als wäre die sportliche Misere nicht Last genug, schreibt Hertha weiter Schlagzeilen abseits des Platzes. Am Montag verkündete Sportdirektor Arne Friderich überraschend seinen sofortigen Abgang. Friedrich fühlte sich nicht mehr eingebunden in die sportliche Arbeit, nach dem er sein Aus im Sommer verkündet hatte. Dazu soll es Ärger gegeben haben, weil Bobic bei der sonntäglichen Aussprache mit der Mannschaft explizit auf Friedrich verzichtete. Am Mittwoch meldete sich dann wieder einmal Investor Lars Windhorst, wenn auch nicht persönlich. Ein Doku-Projekt über den Verein, von seiner Tennor Holding finanziert, wurde eingestellt, weil sich angeblich Personen aus dem Präsidium vor der Kamera abschätzig über Lars Windhorst geäußert hätten. Das Hertha-Präsidium, dass zuletzt vor allem durch Schweigen aufgefallen ist, zeigte sich in einer Mitteilung verärgert über Aussagen von Tennor-Sprecher Andreas Fritzenkötter. Man habe dessen jüngste Äußerungen "mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen", hieß es. Es seien "zum wiederholten Male unspezifische Vorwürfe und Unterstellungen getätigt" worden. Fritzenkötter hatte zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Im Mai ist die nächste Mitgliederversammlung. Da wird sicher etwas passieren müssen." Unruhe von außen, die bei Fredi Bobic ein genervtes Kopfschütteln auslöst. "Es gibt zu viele Themen abseits des Platzes", so Bobic. "Da wünscht man sich schon mehr Zusammenhalt und wir hoffen, dass wir das vom sportlichen so transportieren können, dass es ruhiger wird." Bedeutet: Der Trainer muss punkten.

Sendung: rbb24, 10.03.2022, 22 Uhr