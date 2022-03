Vorbericht | Hertha BSC - Eintracht Frankfurt - Hertha hofft auf Wende gegen strauchelnde Eintracht

Fr 04.03.22 | 06:16 Uhr | Von Astrid Kretschmer

Bild: www.imago-images.de

Hertha BSC wartet in der Fußball-Bundesliga noch immer auf den ersten Sieg des Jahres - und rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf. Ausgerechnet gegen den Ex-Klub von Manager Fredi Bobic soll nun die Wende gelingen. Von Astrid Kretschmer

Die Anspannung ist groß, der Konkurrenzkampf aber auch. In der Spieltags-Pressekonferenz kündigte Tayfun Korkut "ein paar Härtefälle" an. Der Hertha-Trainer hat nach einer wochenlangen, extrem angespannten Personallage gegen Eintracht Frankfurt am Samstag die Qual der Wahl. "Ich habe 23 Spieler und drei Torhüter. Ich bin froh, daß ich jetzt mal in so einer Lage bin", sagte Korkut. "Die letzten Wochen war es eher andersrum. Ich werde dem ein oder anderen weh tun müssen." Im Tor könnte Korkut die Entscheidung abgenommen werden. Stammtorhüter Alexander Schwolow konnte sich nach einer Corona-Infektion noch nicht freitesten. Der Coach erklärte, daß er "nicht davon ausgehe, daß Alex uns am Wochenende zur Verfügung steht". Korkut höre auf sein "Bauchgefühl", ob am Samstag Marcel Lotka, Oliver Christensen oder Nils Körber den Kasten hüten werden. Lotka hat allerdings zuletzt bei der 0:3-Niederlage in Freiburg bei seinem Bundesliga-Debüt kein Argument geliefert, ihn aus dem Tor zu nehmen. Der 20-Jährige überzeugte mit seinen Reflexen und auch mit seiner Körpersprache. "Marcel hat durch seine Leistung im letzten Spiel seine Position verbessert", sagte Korkut. Interessant wird auch die Personalwahl im Abwehrzentrum. In Freiburg fehlten Marc-Oliver Kempf rot-gesperrt und Niklas Stark wegen der Nachwehen seiner Corona-Infektion. Beide könnten wieder spielen. Auch die beiden Innenverteidiger der letzten Woche, Dedryck Boyata und Linus Gechter, sind eine Option. Einer der drei etablierten Innenverteidiger muß auf der Bank Platz nehmen. Es fehlen: Rune Jarstein, Kelian Nsona (beide Aufbautraining nach Verletzung)

Sorgen im Kampf um Klassenerhalt haben sich verschärft

Hertha ist nach neun Punkten aus elf Spielen unter der Regie von Tayfun Korkut auf dem Relegationsplatz angekommen, die Sorgen im Kampf um den Klassenerhalt haben sich stetig verschärft. "Wir sind in einer Situation, die gefährlich ist, aber nicht hoffnungslos", sagte Hertha-Manager Fredi Bobic vor der Begegnung gegen seinen ehemaligen Verein. Die Vorzeichen seien klar, die sportliche Wende muss schnell gelingen. Vor dem 25. Spieltag hat Hertha nur 23 Punkten gesammelt. "Wir waren in den letzten Spielen drin, aber haben dafür nichts bekommen", ergänzte Tayfun Korkut. Wobei der Coach durchblicken ließ, dass ihn die Mannschaft in den vergangenen Spielen trotz verbesserter Leistung nicht überzeugt habe. Mut mache immerhin das Hinspiel: Die Berliner gewannen Mitte Oktober nach zuvor schwierigen Wochen - einem 0:6 in Leipzig und einem 1:2 gegen Freiburg – durch Tore von Marco Richter und Jurgen Ekkelenkamp mit 2:1 in Frankfurt.

Frankfurt ist graues Liga-Mittelmaß

Auch beim Gegner Eintracht Frankfurt werden die kommenden Tage und Wochen wegweisend. Einerseits hat die Auslosung in der Europa League gegen Betis Sevilla eine gewisse Euphorie und Vorfreude entfacht. Andererseits versprühten die jüngsten Auftritte in der Bundesliga nicht gerade Aufbruchsstimmung. Die Eintracht ist zu ungefährlich, zu fehlerbehaftet, sprich: Frankfurt ist graues Liga-Mittelmaß. Zuletzt gab es, wie für Hertha, drei Niederlagen in Folge für den Tabellenzehnten. "Wir wollen mit einem Sieg in Berlin die Trendwende einleiten", sagte Trainer Oliver Glasner. In Berlin trifft das schlechteste Team der Rückrunde (Hertha) auf das drittschlechteste (Eintracht). "Sie haben mehr Qualität in den Reihen, als sie die Saison bisher gezeigt haben", so Glasner, "wir sind gewarnt, auch wenn ihre Ergebnisse nicht gestimmt haben." Die Eintracht fahre aber natürlich nach Berlin, um zu gewinnen. Dafür müssen die Hessen aber mal mehr Tore schießen. In sieben Spielen gelangen nur sechs Treffer. Bei Hertha, der zweitschlechtesten Abwehr der Liga, soll die Quote verbessert werden.

Hat Hetha den Abstiegskampf verinnerlicht?

Hertha-Manager Fredi Bobic freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt, für den er bis zum Sommer 2021 tätig war. "Es ist immer schön, altbekannte Gesichter zu sehen. Es war eine lange und spannende Zeit", sagte Bobic. Mit der Eintracht hatte er 2018 den DFB-Pokal gewonnen und 2019 das Halbfinale der Europa League erreicht. Bei Hertha ist die sportliche Lage neun Monate nach seinem Amtsantritt, vorsichtig ausgedrückt, deutlich angespannter. Die Berliner warten noch immer auf den ersten Sieg des Jahres. Sollte die Wende ausgerechnet gegen den Ex-Klub von Manager Fredi Bobic gelingen, wäre das schon eine kuriose Geschichte. "Gegen die Eintracht musst du arbeiten und gut organisiert sein. Wir haben es in Frankfurt ganz gut bewiesen, dass es möglich ist. Zu Hause wollen wir es wiederholen", so Bobic. Vor den restlichen zehn Spielen will der 50-Jährige die Mannschaft auf den Abstiegskampf fokussieren: "Man muss es als Gemeinschaft schaffen. Es geht nur gemeinsam." Fraglich bleibt, ob seine Mannschaft den Abstiegskampf verinnerlicht hat. Selbst Bobic zweifelte zuletzt, wie er in der Sendung "Doppelpass" verriet. Das Gefühl, dass alle Spieler die Situation annehmen, "habe ich nicht zu tausend Prozent, weil natürlich auch immer Egoismen da sind, und diese Egoismen müssen wir beseitigen", sagte Bobic.

25.000 Zuschauer sind zugelassen

Gegen Frankfurt hofft Trainer Tayfun Korkut auf die Unterstützung der Fans. 25.000 Zuschauer sind zugelassen und der Vorverkauf habe sich gut angehen lassen. 20.000 Tickets seien bereits vergriffen. Korkut nimmt den möglichen Zuschauerzuspruch auch als Ansporn für seine Mannschaft: "Ich freue mich, dass mehr Fans da sein werden. Trotzdem muß der erste Schritt aber von uns kommen. Wir müssen den Fans das Gefühl geben, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen, mehr als jeder andere in dem Stadion. Dann wird der Funke zügig überspringen. Diese Verantwortung müssen wir übernehmen."

