Vorbericht | Wolfsburg - Union - Zurück in die Zukunft

Fr 04.03.22 | 06:35 Uhr | Von Ilja Behnisch

Bild: imago images/Matthias Koch

Pünktlich zum Wiedersehen mit dem Ex-Unterschiedsspieler scheint Fußball-Bundesligist Union Berlin einen geeigneten Nachfolger gefunden zu haben. Und auch ansonsten überwiegen die positiven Nachrichten.

Das Personal

Gut möglich, dass Urs Fischer das immer mal wieder praktizierte Job-Sharing auf den Außenverteidiger-Positionen auch beim VfL Wolfsburg fortführt. Vor allem angesichts des Pokal-Viertelfinales unter der Woche gegen den FC St. Pauli (2:1). Demnach könnten Julian Ryerson und Bastian Oczipka für Christopher Trimmel und Niko Gießelmann in die Startelf rücken. Ansonsten stehen Union bis auf Keita Endo, Nachwuchsspieler Laurenz Dehl und Neuzugang András Schäfer alle Spieler zur Verfügung. Zumindest beim Ungarn wartete Urs Fischer auf der Spieltags-Pressekonferenz allerdings auch mit guten Nachrichten auf. So erwartet der Schweizer den offensiven Mittelfeldspieler in der kommenden Woche aller Voraussicht nach wieder vollständig im Mannschaftstraining.

imago images/O.Behrendt 1 min Union Berlin siegt im DFB-Pokal - Mit viel Ruhe ins Halbfinale Es ist das nächste Highlight: Union Berlin steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Gegen St. Pauli zeigten die Eisernen keine Gala-Leistung, bewiesen aber trotzdem, warum sie zurecht unter den vier besten Teams des Wettbewerbs stehen. Von Till Oppermann

Die Form

Grund zu tiefgreifenden Veränderungen in der Startelf gibt es auch deshalb nicht, weil die Berliner nach zuvor drei Niederlagen in Folge nunmehr zwei Siege hintereinander einfahren konnte. Dabei überzeugte die Mannschaft sowohl gegen Mainz (3:1) als auch im Pokal wieder mit Unioner Grundtugenden: Kollektives und kompromissloses Verteidigen gepaart mit einer hohen Effektivität im Angriff. Und das ganz ohne Top-Torjäger Taiwo Awoniyi (zehn Saisontore) in der Startelf und ganz zu Schweigen von Max Kruse.

Der Gegner

Als Champions-League-Teilnehmer in die Saison gestartet, hinkt der VfL Wolfsburg den Erwartungen mit dem derzeitigen Tabellenplatz zwölf gehörig hinterher. Auch die aktuelle Formkurve wirft eher Fragen auf, als dass sie Antworten liefert. Aus den jüngsten fünf Bundesliga-Spielen holte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt zwei Siege (gegen Fürth und in Frankfurt), zwei Niederlagen (in Leipzig und gegen Hoffenheim) sowie am vergangenen Spieltag ein Unentschieden (in Mönchengladbach). Die Defensive scheint dabei weniger das Problem zu sein. Mit 37 Gegentoren nach 24 Spieltagen befindet man sich in dieser Kategorie im Mittelfeld der Liga. Die 26 selbst erzielten Tore hingegen sind ein äußerst schwacher Wert. Nur Fürth, Bielefeld (beide 22), Hertha und Bochum (beide 25) haben weniger Treffer erzielt. Auch deshalb hat der Verein in der Winterpause reagiert und mit dem dänischen Nationalstürmer Jonas Wind (bisher zwei Tore in vier Spielen) und dem Ex-Unioner Max Kruse (ein Tor in vier Spielen) nachgelegt.

imago/Julius Frick Analyse | Rückkehr zur Union-DNA - In 5-3-2 they trust Ein überragender Sheraldo Becker führte Union Berlin am Samstag gegen Mainz 05 zum Sieg. Er profitierte von einer Umstellung von Trainer Urs Fischer, der sich an alte Erfolgsrezepte erinnerte. Wieso das funktionierte, analysiert Till Oppermann.

Unioner im Fokus

Wer diesen Max Kruse, diesen Freigeist im sonst so strukturierten Union-Spiel, wohl ersetzen könne, fragten sich Fans und Experten nach dessen Abgang Ende Januar gleichermaßen. Und mal fiel die Wahl in den Antworten dabei auf den Neuzugang Sven Michel, der zwar keinesfalls ein Eins-zu-Eins-Ersatz sei, aber eben irgendwie auch besonders. Mal auf einen nun offensiver postierten Genki Haraguchi oder aber gleich auf Taiwo Awoniyi, wobei niemand überzeugend darzulegen vermochte, wie sich der Nigerianer die Bälle, die er verwerten soll, auch noch selbst vorlege könne. Da passt es gut ins Bild, dass die Antwort zu lauten scheint: Weder noch. Oder anders gesagt: Sheraldo Becker. Der Niederländer, der zu Beginn seiner Zeit in Berlin als vor allem schnell, ansonsten aber fußballerisch limitiert galt und der noch Ende 2021 zu wenig Einsatzzeiten beklagte, zeigte in den jüngsten Partien Qualitäten als Vorbereiter und Vollstrecker zugleich und tauchte dabei mal auf dem Flügel, mal zentral hinter den Spitzen auf. Jetzt gilt für den Cousin von (Ex-)Herthaner Javairo Dilrosun (aktuell ausgeliehen an Girondins Bordeaux) vor allem eines: die jüngsten Eindrücke bestätigen.

Besonderheiten

Union-Trainer Urs Fischer sagt: "Ich glaube, zu dem Thema wurde genug erzählt und gesagt. Da werde ich mich nicht zu äußern. Es gilt, die Aufgabe Wolfsburg anzunehmen, und da ist Max ein Teil der Spielweise." Wolfsburg-Trainer Florian Kohfeldt sagt: "Max und ich tauschen uns unter der Woche immer aus. In den aktuellen Zeiten ist aber über Videoanalysen nahezu alles bekannt, was man über einen Gegner wissen sollte und muss." Max Kruse selbst sagt: "Ich glaube, zu dem Thema wurde genug erzählt und gesagt. Da werde ich mich nicht zu äußern." Muss er auch nicht, denn wichtig ist bekanntlich auf dem Platz und da wird es kein Vorbeikommen geben an folgendem Umstand: Alle Augen auf Max Kruse. Wer die Karriere des 33-Jährigen auch nur am Rande beobachtet hat, darf davon ausgehen: Es dürfte sich lohnen.

