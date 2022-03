Interview | Berliner Amateurfußball-Vertreter kritisiert DFB - "Der Fußball ist inzwischen das Schmuddelkind der Gesellschaft"

Mi 09.03.22 | 14:20 Uhr

Bild: imago images/Jan Huebner

Wer neuer Präsident des DFB wird, des größten nationalen Sportverbandes der Welt, entscheidet sich am Freitag. Dem Vorsitzenden des Schöneberger Vereins FC Internationale, Gerd Thomas, ist die Personalie schnuppe - wichtiger seien radikale Veränderungen im DFB.

rbb: Am Freitag wird der neue Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewählt. Zur Wahl stehen der amateurnahe Bernd Neuendorf und der von der Profiseite kommende Peter Peters. Wie ist Ihre Prognose? Gerd Thomas: Ich glaube, das Rennen ist längst entschieden. Bernd Neuendorf wird gewinnen. Das Amateurlager wird relativ geschlossen hinter ihm stehen, und ich bin mir auch nicht sicher, ob wirklich alle Profis gegen ihn stimmen werden. Peter Peters wird man dann bei der Fifa lassen. Ich vermute mal, dass den Job bei der Fifa auch gar kein anderer machen will. Selbst wenn er gut vergütet wird, ist es ja nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, mit Herrn Infantino [Fifa-Präsident, Anm.d.Red.] an einem Tisch sitzen zu müssen.

Zur Person rbb Gerd Thomas ist ehrenamtlicher 1. Vorsitzender des Schöneberger Fußballvereins FC Internationale. Er engagiert sich in der Initiative "Rettet die Amateure" für die Basis im DFB. Thomas ist Mitglied in mehreren Gremien des Berliner Fußballverbandes.

Es wird zum ersten Mal eine geheime Kampfabstimmung zwischen beiden Kandidaten geben. Glauben Sie, dass da alles sauber ablaufen wird? Ich glaube nicht, dass es schmutzig werden wird. Das wir überhaupt die ganze Zeit darüber diskutieren, was für ein Weltwunder es ist, dass es dort eine geheime Abstimmung gibt, das zeigt ja schon die ganze Absurdität. Die werden ja wohl eine geheime Wahl hinkriegen.

Sollte das Amt nicht eigentlich mal jemand aus den Amateurreihen bekleiden? Es wäre schon interessant, Leute von der Basis so mit einzubinden, dass sie auch wirklich Einfluss hätten. Ob sich aus denen dann wirklich irgendwann mal eine DFB-Präsidentin oder ein Präsident auskristallisiert, das muss man dann sehen. Im Moment haben wir zwei andere Kandidaten, von denen es einer werden wird. Ich kann nur anbieten, dass wir für einen ehrlichen Prozess bereitstehen, um einen kulturellen Wandel herbeizuführen und dem Fußball endlich wieder den Ruf zu geben, den die Vereine verdient haben.

Wie könnte dieser Wandel ablaufen? Geht es darum, das System zu erneuern? Ich kenne sehr viele Leute aus dem Amateurbereich, die sich einbringen möchten. Die werden alle oberflächlich gehört, aber nicht eingebunden. Man will keine Leute haben, die gegebenenfalls auch mal unbequeme Fragen stellen. Ich glaube, wir brauchen nicht nur einen Strukturwandel, wie es ja von der Fraueninitiative immer wieder gefordert wird, sondern wir brauchen einen kulturellen Wandel im DFB. Der Verband muss endlich die Rolle einnehmen, die er in der Gesellschaft hat. Wir haben sieben Millionen Mitglieder, aber es wird sich immer nur um die Nationalmannschaft gekümmert. Im Grunde genommen ist der DFB für mich ein Verband, der sich nur um die oberen zehn Prozent kümmert, und die Basis wird dann mal ab und zu alibimäßig gehört. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendjemand wirklich weiß, was die Sorgen und Nöte der Vereine sind. (...) Die sollen sich um alle sieben Millionen DFB-Mitglieder kümmern. Aber statt unsere Lobby zu sein, müssen wir eine Hausdurchsuchung nach der anderen erleben, und das schadet uns an der Basis. Der Fußball ist inzwischen das Schmuddelkind der Gesellschaft. Der DFB steht im Image-Ranking auf einer Stufe mit der katholischen Kirche.

Von der Initiative "Fußball kann mehr" gibt es ja bereits eine laute Stimme, die eine Frauenquote im DFB gefordert hat. Wie bewerten Sie diesen Vorstoß? Kam davon beim DFB etwas an? Ja, da ist schon was angekommen. Die sind natürlich mit einer großen Medienpower angetreten und hatten sehr viele Verbündete hinter sich. Das ist ja auch gut, und die Forderung ist vollkommen unterstützenswert. Mir geht sie allerdings nicht weit genug. Wo sind denn die jungen Leute? Wie werden die im Verband vertreten? Wo werden die Leute mit Zuwanderungshintergrund vertreten? Die stellen ja einen riesigen Prozentsatz der Mitglieder dar. Und auch die Frauen werden natürlich viel zu wenig vertreten, gar keine Frage. Wir müssen den ganzen DFB viel diverser aufstellen und da geht es nicht nur darum, dass wir ein paar mehr Frauen an der Spitze haben. Wir müssen das insgesamt viel diverser aufstellen. Was natürlich ein totaler Witz ist, ist das Rainer Koch [1. Vizepräsident Amateure/Regional- und Landesverbände des DFB, Anm.d.Red.] den Frauen sagt, sie sollen doch erstmal irgendwelche Führungskräfte-Programme durchlaufen, dann könnten sie auch irgendwann mal in den DFB gehen. Welches Führungskräfte-Programm hat er denn durchlaufen? Oder Bernd Neuendorf? Sind das alles geborene Führungskräfte? Das zeigt die Hybris dieser Personen, die da im Präsidium sitzen. Da bin ich manchmal sprachlos.

Weil Sie gerade Rainer Koch ansprechen: Er versucht wohl in der neuen Amtszeit Vizepräsident zu bleiben. Wie sehen Sie seine Rolle? Müsste man für einen Neuanfang nicht auch an seiner Person ansetzen? Mir ist es ein bisschen zu einfach gedacht, immer zu sagen, dass Rainer Koch weg muss und dann alles gut wird. Das ist nicht so. Wir haben hier beim FC Internationale vor zwei Wochen den Zukunftspreis des Berliner Sports gewonnen. Bernd Schulz, Präsident des Berliner Fußballverbandes, der ja auch zu diesem System gehört, der hat uns noch nicht mal gratuliert. Und zwar gar nicht aus Böswilligkeit, sondern weil er es einfach nicht mitbekommt. Ich bin deswegen jetzt nicht traurig. Das ist nicht so schlimm. Wir überstehen das auch ohne seine Gratulation. Aber das sagt etwas aus. Genau wie die neue DFB-Akademie. Das ist ein Raumschiff, das dort gebaut wird. Und es wird von den Amateuren finanziert. Dort wird aber fast kein Amateur einen Fuß reinsetzen. Es sein denn, er bekommt eine Führung. Dann muss man aber hoffen, dass er dafür nicht noch bezahlen muss.

Haben Sie schonmal überlegt, ob es eine Option wäre, einen vom DFB losgelösten Verband für Amateurvereine zu gründen? Wir haben überlegt, ob wir eine bundesweite Interessengemeinschaft von engagierten Fußballvereinen gründen. Wir werden keinen Gegenverband machen. Das ist ja Quatsch. Wir wollen in diesem Verband Fußball spielen. Ich sehe uns auch nicht in der Opposition zum DFB. Ich sehe uns als Menschen, die wissen, wie es um die Basis bestellt ist und zudem Vorschläge und konstruktive Ideen für einen Wandel haben. Die müssen mit uns reden. Sich einfach mal drei Stunden in einem Vereinsheim hinsetzen und mit den Jugendtrainern sprechen. Vielleicht auch mal, ohne davon gleich ein Foto zu machen. Der Fußball hat so viel Potential und Möglichkeiten. Aber wenn ich permanent Hausdurchsuchungen habe, dann muss ich mich halt auf andere Sachen konzentrieren. Und das ist schlecht für uns alle an der Basis. Wer kommt den an schwierige Jungs im Alter von 16 Jahren noch ran? Die Schule meist nicht mehr. Und die Familie auch nicht. Aber der Fußball schafft ganz viel. Das wissen auch viele Leute, aber das wird nicht gefördert. Ich will hier jetzt gar nicht jedes Jahr 10.000 Euro vom DFB bekommen, das ist nicht der Punkt. Aber ich möchte, dass die uns nicht auch noch das Image versauen - und das tun sie. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Max Zobel für den rbb Sport.

Sendung: rbb24, 09.03.2022, 18 Uhr