3. Liga | Vorbericht Osnabrück - Viktoria - Deutliche Worte von Trainer Toku

Do 17.03.22 | 20:09 Uhr | Von Ilja Behnisch

Bild: imago images/Matthias Koch

Viktorias neuer Trainer Farat Toku wartet nach drei Spielen noch auf seinen ersten Sieg. Immerhin meint er erkannt zu haben, woran es bei den Berlinern hapert. Vorgänger Benedetto Muzzicato kommt dabei nicht sonderlich gut weg.

Egal, wie das Drittliga-Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und Viktoria Berlin am Samstag (14 Uhr, live im rbb und auf rbb|24) auch ausgehen wird, auf Eines dürfen sich die Zuschauer freuen: Klartext von Viktoria-Trainer Farat Toku. Schon im rbb|24-Gespräch vor dem Fußballspiel gibt der gebürtige Bochumer eine Kostprobe seiner schnörkellosen Art. Angst vor dem Gegner, vor dem VfL Osnabrück, dem Zweitliga-Absteiger, der zehn Plätze und 19 Punkte vor Viktoria liegt in der Tabelle? Fehlanzeige. Natürlich wisse man um die Stärke des Gegner, der nur vier Punkte hinter dem Relegationsplatz liegt, so Toku. Und natürlich wisse man, worauf zu achten sei, vor allem aber, sagt Toku, "müssen wir unser Spiel durchbringen". Und auch die erwarteten 9.000 Zuschauer im Stadion Bremer Brücke sind für den Ex-Profi eher Ansporn als alles andere: "Jeder Fußballer liebt es, wenn ein bisschen Action da ist. Und wenn es gegnerische Fans sind, kann das sehr motivierend sein."

Fehlendes Match-Glück

Weshalb sich Toku grundsätzlich auch für den heimischen Jahnsportpark mehr Zuschauer wünscht als jene 589, die sich etwa im Heimspiel gegen den SC Verl im Stadion verteilten. Aber wer Klartext redet, hält sich auch nicht lange mit schwer beeinflussbaren Dingen auf. "Es ist wie es ist", sagt Toku. Das könnte man auch über die sportliche Lage bei Viktoria sagen, doch um diese positiv zu verändern, dafür ist er ja gekommen. Zwei, drei Tage habe es gedauert, ehe aus der Anfrage des Vereins eine Zusage durch Toku geworden sei. Die Defizite der Mannschaft aufzuarbeiten nimmt dagegen schon mehr Zeit in Anspruch.

Er habe eine Mannschaft vorgefunden, die "nicht in dem körperlichen Zustand ist, in dem sie eigentlich sein müsste", so Toku. Die Mannschaft sei "sehr verunsichert" gewesen, habe viele Gegentore kassiert. Auch deshalb sei der Schwerpunkt seiner Arbeit bisher gewesen, Stabilität reinzubekommen. Und auch deshalb ist Toku mit der Ausbeute aus den ersten drei Spielen unter seiner Regie nicht unzufrieden. "Gegen Havelse (1:1, Anm. d. Red.) hat uns Match-Glück gefehlt. Mit 1860 (0:2, Anm. d. Red.) können wir uns nicht vergleichen. Die haben eine ganz andere Qualität.“ Gegen Zwickau schließlich (0:0) habe ebenfalls ein "bisschen Glück gefehlt", vor allem kurz vor Schluss, da Enes Küc die große Chance auf den späten Siegtreffer hatte. Allerdings habe die Mannschaft davor auch über weite Strecken "unter Druck standgehalten".

Viel zu tun, wenig Zeit

Unter Vorgänger Benedetto Muzzicato sei das nicht (mehr) der Fall gewesen. Da hätte die Mannschaft "einen kassiert und man ist direkt untergegangen", sagt Toku. Es ist eine ungewöhnlich deutliche Wortwahl gegenüber der Arbeit eines Kollegen. Aber er habe eben ein anderen Ansatz und überhaupt sei immer die Frage, "was man will und was die Mannschaft zulässt." Natürlich wolle jeder offensiven Fußball spielen, aber "wenn es der körperliche Zustand der Spieler nicht zulässt, muss man sich anpassen", so der Trainer. Er sei überzeugt von der Mannschaft, aber es gebe auch viele Defizite aufzuarbeiten. Innerhalb von ein, zwei Wochen sei das kaum zu leisten, zumal in englischen Wochen wie zuletzt.

Und so will Viktorias Trainer vor dem Spiel in Osnabrück auch weniger von Taktik wissen, zumal er ohnehin lieber über zu bespielende Räume als über Formationen rede. Vielmehr aber gehe es darum, "standhaft zu bleiben", sich "nicht zu ducken". Dann sei er davon überzeugt, dass "wir die Klasse halten. Aber es kann bis zum letzten Spieltag sehr, sehr eng werden." Klartext eben.

