Was bei neun Zählern zum BFC Dynamo allerdings nicht ganz überrascht. Denn der Spitzenreiter trat in den vergangenen Monaten recht souverän auf. Doch mit der 0:1-Niederlage beim SV Lichtenberg 47 wittern die Verfolger plötzlich wieder Morgenluft. "So ganz erklären kann ich das mir nicht. Bei neun Punkten Rückstand geben wir auf? Und bei sieben greifen wir plötzlich wieder an?", so Wollitz, der darauf verweist, dass noch eine Menge Punkte zu verteilen sind. "So viel hat sich an unserer Ausgangslage nicht verändert. Und Aufgeben kommt für mich grundsätzlich nie in Frage."