Cottbus spielt gegen Chemnitz - Energie auf der Suche nach dem Rhythmus

Fr 18.03.22 | 07:47 Uhr | Von Andreas Friebel

Bild: imago images/Weiland

2022 ist noch nicht das Jahr des FC Energie Cottbus. Richtig rund läuft es in der Regionalliga derzeit nicht. Die Meisterschaft ist wohl nur noch theoretisch möglich, weshalb die Planungen für die neue Saison bereits begonnen haben. Von Andreas Friebel

Die Bilanz des FC Energie Cottbus im Jahr 2022 fällt gemischt aus. In fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der Abstand zu Spitzenreiter BFC Dynamo ist wieder größer geworden. So richtig rund läuft es im neuen Jahr also noch nicht. Was auch an permanenten Spielausfällen liegt.

Chemnitz als Test vor dem Pokalkracher

Seit inzwischen sieben Wochen wird in der Fußball-Regionalliga Nordost wieder gespielt. Und jede Woche aufs neue bangt auch der FC Energie, ob das nächste geplante Spiel auch wirklich stattfinden kann. Die Heimpartie gegen TeBe Berlin wurde schon zwei Mal verschoben. Und das am vergangenen Wochenende geplante Spiel gegen Lok Leipzig fiel coronabedingt aus und soll nach Ostern nachgeholt werden. So hat der FC Energie in diesen sieben Wochen lediglich fünf Partien bestreiten können. Zum Vergleich: Spitzenreiter BFC Dynamo spielte im neuen Jahr sieben Mal. Der Tabellenzweite aus Jena sogar acht Mal. "Ich glaube, zusammen mit Lok Leipzig sind wir das Team, das über die ganze Saison gesehen den wenigsten Spielrhythmus hat. Aber den brauchen wir unbedingt", so Trainer Claus-Dieter Wollitz. Der schaut auch schon etwas voraus. Denn kommende Woche steht das Pokal-Halbfinale gegen Dauerrivalen SV Babelsberg an. "Und auch vor diesen Hintergrund hoffe ich darauf, dass wir am Wochenende gegen Chemnitz spielen können." In der Partie am Sonntag (Anpfiff 16 Uhr), treffen die Lausitzer aber auf einen möglicherweise angeschlagenen Gegner. Seit Mitte Oktober waren die Sachsen unbesiegt. Doch am Mittwoch kassierten sie bei der VSG Altglienicke ein 1:4. "Wir werden die Spieler bis Sonntag wieder in die Spur bekommen", kündigte Trainer Christian Tiffert unmittelbar nach der Niederlage im MDR an.

Wollitz drängt, Badu will nicht

Für Chemnitz dürfte die Meisterschaft damit gelaufen sein. Für Cottbus noch nicht ganz. Auch wenn der Rückstand mit 13 Punkten (bei zwei Spielen weniger) ziemlich groß ist. Ungeachtet dieser Tatsache kommt beim FC Energie jetzt aber langsam Bewegung in die Kaderplanung. Axel Bormann und Jonas Hofmann unterschrieben am vergangenen Wochenende. Jetzt hofft Trainer Claus-Dieter Wollitz zeitnah auf weitere Zusagen. Mit Toni Stahl, Joshua Putze, Niclas Erlbeck und Nikos Zografakis wird derzeit intensiv verhandelt. Ausverhandelt hat es sich hingegen im Fall von Publikumsliebling Malcolm Badu. Wollitz geht nicht mehr davon aus, dass der 24-Jährige Mittelfeldspieler bleibt. "Ich habe jetzt vier Gespräche mit ihm geführt. Er will nicht unterschreiben. Was bringt also ein fünftes?" Die Lausitzer Rundschau berichtet zwar, dass der Berater von Badu um mehr Zeit bittet und die Nichtunterschrift keinesfalls eine Absage wäre. Wollitz drängt aber auf eine schnelle Entscheidung. "Warum will man sich erst im Mai entscheiden? Wohl nur, weil man darauf hofft, bis dahin etwas besseres zu finden. Ich möchte nicht, dass Energie Cottbus das dritte Rad am Wagen ist."

Einladung ukrainischer Flüchtlinge ins Stadion wird verschoben

Sonntag gegen Chemnitz wird Badu aber ohnehin nicht spielen. Er ist verletzt. Und Fußball-Fans aus der Ukraine werden am Sonntag ebenfalls nicht im Stadion sein. Eigentlich wollten die Lausitzer hunderte Flüchtlinge einladen. Nur hat der FC Energie die Rechnung ohne die Bürokratie gemacht. Weil die alte Corona-Verordnung des Landes Brandenburg vorsah, dass nur Geimpfte oder Genesene ins Stadion dürfen, haben die Lausitzer auf die Aktion verzichtet. Denn in den seltensten Fällen, können geflohene Ukrainer das nachweisen. Inzwischen hat das Land in seiner neusten Verordnung auf 3G umgestellt. Für die Planungen des FC Energie Cottbus kam das aber zu spät. Am 30. März soll es nun freien Eintritt für alle interessierten Flüchtlinge geben. Besser spät, als nie, findet auch Claus Dieter Wollitz. "Wir sollten alles tun, um den Menschen ein bisschen Lebensfreude und Optimismus in dieser schweren Zeit zurückzugeben", so Wollitz, der weiß, das fehlender Spielrhythmus in diesen Tagen bestenfalls ein Luxusproblem ist.

Sendung: rbb24, 18.03.2022, 18 Uhr