Mitgliederzahlen sinken - Der Frauenfußball hat ein Nachwuchs-Problem

Mi 23.03.22 | 15:16 Uhr | Von Fabian Friedmann

Vorbei ist der Fußball-Boom der Jahre 2006 und 2011. Damals, nach den Weltmeisterschaften in Deutschland, konnten sich die Fußball-Vereine vor Zulauf kaum retten. Doch heute sind gerade bei den Juniorinnen die Mitgliederzahlen rückläufig. Von Fabian Friedmann



Der Jugendfußball in Deutschland hat Nachwuchssorgen. Besonders deutlich wird dies bei den Juniorinnen, also den Mädchen bis 16 Jahren. Spielten 2016 noch knapp 340.000 Spielerinnen in deutschen Vereinen Fußball, so waren es Mitte 2021 nur noch etwa 290.000 – ein Rückgang von satten 15 Prozent in fünf Jahren. "Alarmierend", nannte das die neu gewählte DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning zuletzt in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau.

Berliner Vereine trotzen dem Bundestrend

In Berlin und Brandenburg sind die Zahlen zwar nicht ganz so alarmierend, aber dennoch spüre man auch hier eine gewisse Stagnation, erklärt Christine Lehmann vom Berliner Fußballverband. "Ein Rückgang bei den bereits aktiven Spielerinnen hält sich im Gegensatz zu den Flächenländern in Berlin als Stadtstaat noch in Grenzen. Dies ist sicher einigen besonders aktiven Berliner Vereinen im Frauen- und Mädchenfußball zu verdanken", meint Lehmann. Besonders hervorzuheben sind hier der FC Viktoria 1889 oder der FC Internationale mit ihren großen Jugendabteilungen, aber auch Klubs wie Lichtenberg 47 engagieren sich mittlerweile verstärkt in der Förderung von Spielerinnen – zwangsläufig. Denn: "Wir haben seit 2020 einen stetigen Zuwachs", sagt der Bereichsleiter des Mädchenfußballs bei den Lichtenbergern, Robert Nitsche, wobei man sich dort den guten Zuspruch nur bedingt erklären könne. Die Mädchen kämen teilweise aus dem Nichts.



Während Corona 70 Prozent weniger Fußballspiele

Während also manche Vereine in den Städten wieder positive Zahlen vermelden können, ist die Lage auf dem Land wesentlich dramatischer. Viele Landesverbände berichten von starken Einbrüchen, sowohl bei den Spielerinnen als auch bei den gemeldeten Mannschaften. Aber woher kommt dieser Rückgang? Hauptgrund ist zunächst die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen im Spielbetrieb, besonders im Jahr 2020. Dort fanden bundesweit 70 Prozent weniger Fußballspiele statt als noch 2019. Anschließend kehrten viele Jugendliche nicht mehr in die Vereine zurück. Wer aber den Rückgang bei den Fußball-Juniorinnen allein nur auf Corona schiebt, der denkt zu kurz. Die Soziologin Gitte Axmann von der Deutschen Sporthochschule in Köln sieht auch ein Problem im Rollenverständnis der Mädchen in der Gesellschaft. "Allein die Zuschreibung für Mädchen in den Medien. Was ist dort für sie vorgesehen? Germanys Next Topmodel passt eben nicht so gut zum Fußballspielen. Und dann kommen natürlich auch die Sozialen Medien hinzu, da wollen viele lieber Tanzvideos für TikTok drehen, als in einem Verein dabei zu sein."



"In den Köpfen muss sich noch einiges bewegen"

Zusätzlich fehlten die bekannten Vorbilder aus der Nationalmannschaft und die Kampagnen, betont die Wissenschaftlerin. Aktuell sei bezüglich des Deutschen Fußball Bundes vieles negativ konnotiert in den Medien, ein Imageproblem kaum von der Hand zu weisen. Der DFB müsse die aktuelle Situation analysieren und aus der Vergangenheit lernen, schlägt Axmann vor. Mit der Wahl von fünf Frauen ins DFB-Präsidium stünden die Zeichen zwar auf Neuanfang, "aber in den Köpfen muss sich noch einiges bewegen", so die Sport-Soziologin. Genau das forderten zuletzt auch engagierte Spielerinnen wie Nationaltorhüterin Almuth Schult oder die Ex-Spielerin Katja Kraus mit ihrer Initiative "Fußball kann mehr", die für weitreichende strukturelle Veränderungen und für mehr Frauen im Fußball eintritt. "Der Verband hat hier eine große Hausaufgabe bekommen", erklärt Gitte Axmann.



Sinning: Wieder mehr das Ohr an der Basis haben

DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning hatte noch zuletzt angekündigt, den Fußballverein wieder mehr als solidarisches, respektvolles Konstrukt wahrnehmen zu wollen. "Eltern sollen ihre Jungs und Mädchen zum Fußball schicken, weil sie dort neben der sportlichen Entwicklung ganz viele soziale Kompetenzen vermittelt bekommen. Das würde auch das Image des Fußballs wieder verbessern", erklärt Sinning. Hierbei sei es auch wichtig, auf die Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen. Das fange bereits bei der Spielterminierung an. "Wir haben den größten Schwund in den Altersklassen, bei denen die Pubertät eintritt", sagt Sinning. Da seien Training und Wettkampf oft einfach nicht mehr interessant genug. Spiele am Sonntagmorgen würden vielen nicht passen, weil sie am Sonnabend gerne ausgehen würden. "Bei diesen Themen müssen wir das Ohr viel stärker an der Basis haben", so die DFB-Vizepräsidentin.



BFV setzt auf Arbeit an den Schulen

Beim Berliner Fußballverband (BFV) versucht man mit dem Projekt "Alle kicken mit" verstärkt die Mädchen von den Schulen in die Vereine zu bekommen. Bei den Jüngsten setzt der BFV auf die Einführung des Kinderfußballs, wo die Vereine die Möglichkeit haben, Mädchen schnell in den Spielbetrieb zu integrieren - entweder gemischt oder als reine Mädchenteams, da bereits drei bis vier Mädchen für ein Team ausreichen. "Die Coronasituation hat uns aber auch hier ausgebremst, denn unsere Events, die auf unseren Sport aufmerksam machen sollten und Vereine für den Frauen- und Mädchenfußball gewinnen sollten, sind meist ausgefallen", erklärt Christine Lehmann vom BFV. Es gibt also vieles nachzuholen und einige Hausaufgaben zu meistern, damit das aktuelle Nachwuchsproblem im deutschen Frauenfußball nicht zu einer künftigen Existenzfrage wird.



Sendung: Inforadio, 22.03.2022, 12:15 Uhr