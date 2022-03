Union will mit Frauen-Team in die Bundesliga

Der 1. FC Union Berlin will mit seiner Frauen-Mannschaft den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga anpeilen und hat Ailien Poese zur neuen Saison als hauptamtliche Cheftrainerin verpflichtet. "Die Frauen, die in unserem Verein Fußball spielen, sollen künftig den gleichen leistungssportlichen Anspruch entwickeln können, wie die Männer", sagte Union-Präsident Dirk Zingler einer Mitteilung des Vereins vom Mittwoch zufolge.

"Als Bundesligist sind wir in der Lage, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Professionalisierung der gesamten Abteilung voranzutreiben. Es ist Zeit, diesen Schritt nun konsequent zu gehen." Zingler sprach von der Einleitung eines langfristigen Prozesses. Perspektivisch wolle man den Aufstieg in die Bundesliga in Angriff nehmen.