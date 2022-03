SV Babelsberg vor Landespokal-Halbfinale - Mit Courage ins Prestigeduell

24.03.22 | Von Fabian Friedmann

Vor dem Duell im Landespokal-Halbfinale gegen Energie Cottbus gibt sich Babelsberg 03 kämpferisch. Dabei geht es für die "Nulldreier" nicht nur um den Einzug ins Finale, sondern auch um die Verteidigung eines weiteren Titels. Das Landespokal-Halbfinale zeigt rbb|24 am Samstag, 14 Uhr im Livestream

Nicht mal ein Jahr ist es her, da standen sich die Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03 und FC Energie Cottbus im Brandenburger Landespokal-Halbfinale gegenüber. Am Ende war es eine deutliche Angelegenheit für die Filmstädter. Mit 3:0 gewann die Nulldreier am 9. Mai 2021 auswärts in Cottbus, zogen später durch den Landespokalsieg in den DFB-Pokal ein - und feierten dort in der 1. Runde eine rauschende Pokalnacht durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen den Bundesligisten Greuther Fürth.

"Für solche Spiele brennt man"

Den entscheidenden Elfmeter zum Weiterkommen gegen Fürth verwandelte damals David Danko. "Es war eine super Leistung. Babelsberg hat sich als Einheit präsentiert. Dass es dann so endet mit Elfmeterschießen war ein wunderschönes Gefühl. Es wird immer in Erinnerung bleiben", blickt Danko freudestrahlend zurück. Doch: "Jetzt ist es Vergangenheit, aber durch solche Erfolge will man noch mehr", sagt der 29-jährige Mittelfeldspieler. Der Fokus des Babelsberger Pokalhelden ist nun voll auf das nächste Duell mit Energie im Landespokal gerichtet. "Für solche Spiele brennt man", sagt der Deutsch-Slowake. Sein Coach Jörg Buder, der erst am im August 2021 den Posten des Cheftrainers von Pedrag Uzelac übernahm und beim 3:0-Erfolg im vergangenen Jahr noch als Co-Trainer fungierte, weiß aber auch, dass das Halbfinale am kommenden Samstag eine völlig andere Ausgangslage haben wird. Das Stadion der Freundschaft wird diesmal mit 10.000 Zuschauern gut gefüllt sein. Die Babelsberger werden wohl von rund 1.500 eigenen Fans unterstützt werden. In jedem Fall wird die Stimmung im Stadion kaum vergleichbar sein mit der Geisterspielatmosphäre im Mai 2021. Buder hofft, "dass diese Atmosphäre auch meinen Jungs zugutekommt. Es macht einfach mehr Spaß mit Zuschauern."

Babelsberg sieht sich als Außenseiter

Um bei Energie zu bestehen, brauche er mutige Spieler, die sich von der Atmosphäre nicht beeindrucken lassen: "Da brauche ich Jungs auf dem Platz, die dagegenhalten, die Courage zeigen, die mutig sind, die Selbstvertrauen haben. Auf Deutsch gesagt: Einkacken ist nicht." Markige Worte des 52-jährigen Übungsleiters, der damit seine Mannschaft auch auf den anstehenden Pokalfight einstimmen möchte. "Im Pokal kannst du am Ende der Saison etwas hochhalten und das macht es natürlich aus. Dafür hast du die gesamte Saison trainiert, dass du am Ende einen Titel hast", so Buder.

Es steht viel auf dem Spiel. Denn für Babelsberg geht es neben dem angestrebten Pokalsieg und der abermaligen Qualifikation für den DFB-Pokal noch um die Verteidigung eines weiteren Titels: Mit zehn Landespokalsiegen sind die Nulldreier aktuell der Rekordtitelträger in Brandenburg. Energie Cottbus hat neun Siege vorzuweisen und könnte dieses Jahr wieder gleichziehen mit den Potsdamern. Das will Buders Mannschaft natürlich verhindern, auch wenn man sich selbst nicht als Favorit sieht. "Wir sind eher der Außenseiter. Es kommt uns zugute, dass wir den Druck nicht verspüren. Cottbus hat mehr Druck", sagt Buder und ergänzt kämpferisch: "Wir wollen gewinnen und werden alles dafür tun."



Zuletzt keine guten Ergebnisse in der Liga

Doch braucht es in Cottbus eine Leistungssteigerung der Buder-Elf, will man den Traum vom Finale tatsächlich verwirklichen. Zuletzt blieben die Babelsberger in der Regionalliga Nordost deutlich unter ihren Möglichkeiten. Aus fünf Spielen gab es zuletzt drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das Ligaspiel in Cottbus verlor Babelsberg 03 Ende Oktober mit 0:2. Trainer Buder weiß auch deshalb um die Schwere der Aufgabe: "Wir werden einen guten Tag brauchen." Darüber hinaus gibt es bei den Filmstädtern einige Fragezeichen personeller Natur: "Die Ausgangslage ist so, dass wir einige angeschlagene Spieler haben. Mal kucken, wer am Samstag auf dem Platz stehen wird", erklärt David Danko. Egal, wer von den Babelsbergern dann auflaufen kann, eines sollten alle Spieler mitbringen: Courage für einen Pokalfight.



