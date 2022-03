Die Fußballer des BFC haben ihren Vorsprung als Tabellenführer in der Regionalliga Nordost ausgebaut. Am Sonntagnachmittag gewann die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek ihr Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde mit 2:0 und fand so nach einem Unentschieden gegen Chemie Leipzig am vergangenen Wochenende zurück in die Erfolgsspur. Dynamo profitierte dabei auch von einer frühen Roten Karte für die Gäste.

So gerieten Dynamos Kontrahenten aus Luckenwalde bereits in der sechsten Spielminute in Unterzahl. Lucas Vierling wusste sich bei einem Angriff Dynamos nur mit einer Notbremse zu helfen und bekam für diese die Rote Karte gezeigt. Dennoch tat der BFC sich in der Folge durchaus schwer gegen die im Mittelfeld der Tabelle angesiedelten Brandenburger, sodass es zur Halbzeit beim Stand von 0:0 in die Kabinen ging. In Hälfte zwei wurde Dynamo seiner Favoritenrolle dann allerdings auch mit Blick auf den Spielstand gerecht.

In der 62. Minute war es Alexander Siebeck, der den BFC mit seinem siebten Saisontor mit 1:0 in Führung brachte. Für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber sorgte schließlich Joey Breitfeld. In der 88. Minute erzielte der das 2:0 und sicherte seiner Mannschaft den dritten Sieg aus des vergangenen vier Spielen. Und weil Dynamos engste Verfolger von Carl Zeiss Jena ihre Partie des 30. Spieltags bereits am Freitag mit 0:1 gegen Hertha BSC II verloren haben, beträgt die Führung des Tabellenführers acht Spieltage vor dem Saisonende nun wieder komfortable elf Zähler.