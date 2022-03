Das Tor der Partie fiel in der 37. Minute. In der blau-weißen Abwehr gab es ein ungenaues Passspiel. Zudem waren alle Verteidiger weit nach vorne gerückt. Joey Breitfeld nutzte das aus, stürmte mit dem Ball in Richtung Tor und zog kurz vor dem Torhüter zum 1:0 ab. Im weiteren Spielverlauf versuchte sich Herthas zweite Mannschaft immer wieder am Ausgleich, blieb aber erfolglos.

In den weiteren Freitagsspielen des 28. Spieltags verlor der SV Babelsberg in Jena 0:1 und Tasmania Berlin unterlag in Auerbach 1:9.