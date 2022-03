Die Fußballer von Energie Cottbus sind am Mittwochabend gegen Tennis Borussia über ein 2:2-Unentschieden nicht hinausgekommen. Im Stadion der Freundschaft gingen die Lausitzer im Nachholspiel des 25. Spieltags in der Regionalliga Nordost zwar gleich zweimal in Führung, kassierten jedoch durch den zweiten Elfmeter des Spiels kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Im zweiten Nachholspiel des Abends besiegte die VSG Altglienicke ihren direkten Tabellennachbarn Lok Leipzig mit 3:1.

Nachdem das Spiel der Cottbusser gegen TeBe zuvor einmal Corona-bedingt und einmal wegen einer Wartung der Rasenheizung verschoben werden musste, dauerte es am Mittwoch bis in die zweite Halbzeit, bis die Tore fielen. Nach dem 0:0 zur Pause, war es in der 50. Spielminute Energies Tobias Eisenhuth, der seine Mannschaft in Führung brachte. Im Anschluss kam Fahrt ins Spiel: Nachdem TeBes Rico Gladrow in der 56. Minute per Elfmeter zum Ausgleich traf, war es fünf Minuten später Janis Juckel, der Cottbus die erneute Führung verschaffte. In Folge sahen die Brandenburger dann lange Zeit wie die Sieger aus, ehe die Gäste kurz vor Schluss abermals einen Elfmeter zugesprochen bekamen. Rico Gladrow verwandelte seinen zweiten Treffer des Abends und sorgte so für den 2:2-Endstand.

Für Tennis Borussia war das Spiel in Cottbus bereits das neunte in Serie ohne Niederlage, sodass die Mannschaft von Trainer Markus Zschiesche ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigt. Cottbus hingegen kommt durch das Unentschieden auf nur einen Sieg aus den vergangenen vier Spielen und verpasst es so, in der Tabelle vorzurücken.