Zum Abschluss des 29. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost sind die Mannschaften aus Berlin und Brandenburg am Sonntag ohne Sieg geblieben. So spielte Tabellenführer BFC Dynamo 1:1 (1:1) bei Chemie Leipzig, Union Fürstenwalde spielte 0:0 in Meuselwitz und Lichtenberg 47 verlor mit 0:2 (0:1) gegen Carl Zeiss Jena. Dadurch rückt der Zweitplatzierte Jena auf acht Punkte an den BFC Dynamo heran und hat zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.