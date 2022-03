Samstagnachmittag an einem Bundesligaspieltag, kurz vor 15:30 Uhr. Bereits vor dem Anpfiff hat die Fankurve in einem Berliner Fußballstadion alles für ihre bunte Choreografie aufgebaut und fiebert dem Anstoß entgegen. Voller Vorfreude starren mehr als 20.000 Menschen auf ein Stück Rasen begrenzt von weißen Linien und zwei Toren. Für 90 Minuten werden viele alles geben, vor allem aber Emotionen.

Die Trauerbegleiterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie hat das Projekt "Trauer und Fußball" vor fast vier Jahren initiiert und mit vielen Fußballfans über ihre eigene Trauerbewältigung gesprochen, gerade am Ort des Geschehens, der Fußballarena. "Im Stadion sind Trauer und Tod sehr sichtbar, sei es eine Schweigeminute vor Anpfiff, ein Trauerflor der Spieler oder Trauerchoreografien der Fanszene. Diese Trauer findet in der Öffentlichkeit statt und dadurch entsteht Verbundenheit", sagt Carmen Mayer im Gespräch mit dem rbb.

Auch die Erinnerungskultur in den deutschen Fußballtempeln sei eine ganz eigene - und hilfreiche, fährt die Berliner Trauerbegleiterin fort. "Wenn Menschen gestorben sind, dann werden sie im Laufe der Zeit vergessen und wenn kein Erinnern stattfindet, dann sterben sie ein zweites Mal." Im Fußballstadion sei das ganz anders, denn dort wird immer wieder an verstorbene Spieler und gerade an verstorbene Fans erinnert, ohne dass der Verein dazu anregen muss.

"In der Fankultur ist die Trauer um Verstorbene sehr fest verankert, seien es Trauerchoreografien, Gedenkturniere oder Nachrufe in Fanzines." Wenn plötzlich durch den Tod eine Leerstelle in den Fanblock oder in die Sitzreihe gerissen wird, dann bleibe dieser Platz oft frei. "Oft ist dann dort nur eine Kerze oder Blume zu finden, wo die gestorbene Person sonst stand."