Wohin geht die Reise für den 1. FC Union in der Schlussphase der Fußball-Bundesliga? Betrachtet man die letzten Ergebnisse der Köpenicker, dann zeigt der Trend eindeutig nach unten. Dabei ist es nicht so, dass Union sein Leistungsvermögen nicht abruft, sondern sich für den hohen Aufwand oftmals nicht belohnen kann. Sollte sich dieses Missverhältnis fortsetzen, dann wird der Traum vieler Union-Fans vom internationalen Geschäft kaum zu realisieren sein.

Sturmkollege Andreas Voglsammer erzielte zwar im Pokal das "Tor des Monats" gegen Hertha und das Siegtor gegen St. Pauli , doch in der Bundesliga stehen für ihn nur zwei Tore in 26 Partien zu Buche, zumal er dort häufig von der Bank kommt.

"Es ist schon ein bisschen enttäuschend, in sieben Spielen nur vier Punkte, das haben wir uns anders vorgestellt. Das ist zu wenig“, analysierte Trainer Urs Fischer nach der 0:4-Niederlage gegen die Bayern . Aktuell steht seine Mannschaft auf dem 9. Platz mit 38 Punkten, am 20. Spieltag stand man noch auf einem Champions League-Platz.

Winterzugang Sven Michel wartet nach wie vor auf sein erstes Tor für den FCU, ist bislang nicht die erhoffte Verstärkung im Sturm. Von Beginn an durfte zuletzt Sheraldo Becker sein Glück im Angriff versuchen. Der Niederländer arbeitet viel, ist aber vor dem Tor nicht zwingend genug, was er gegen die Bayern abermals unter Beweis stellte, als er einen freien Kopfball kläglich vergab. Ohnehin stand das Spiel in München sinnbildlich für die fehlende offensive Durchschlagskraft, die im Endspurt zur Achillesferse der Eisernen werden könnte.

In München ließ man drei Großchancen ungenutzt, was Trainer Urs Fischer hörbar erzürnte: "Es war nicht so, dass sie uns an die Wand gespielt haben. Wir haben sie eingeladen, Tore zu erzielen. Sie waren effizient, das waren wir nicht. Wir hatten genauso viele Chancen wie sie [die Bayern, Anm. der Red.], nur haben wir kein Tor erzielt."

Wenn neben der Ineffizienz im Angriff auch noch haarsträubende individuelle Fehler hinzukommen, dann wird es schwer für Union. Fallen darüber hinaus noch die wenigen torgefährlichen Schlüsselspieler wie Grischa Prömel im Mittelfeld aus, dann ist das für Union kaum noch zu kompensieren. Denn die stetig eingesetzten Mittelfeldspieler Leven Öztunali, Rani Khedira und Kevin Möhwald haben weder ein Tor noch einen Assist in der laufenden Saison auf dem Konto. Einzig Mittelfeldmann Genki Haraguchi sorgte neben Prömel für Scorerpunkte (ein Tor, vier Assists). In der Summe kommt einfach zu wenig Zählbares aus diesem Mannschaftsteil.