Do 17.03.22 | 11:34 Uhr

Der 1. FC Union Berlin wird mit einem neuen Hauptsponsor in die Bundesliga-Saison 2022/23 starten. Der 2015 in der Schweiz gegründete Digitalversicherer wefox hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist bereits seit dem Bundesliga-Aufstieg der Ärmel-Sponsor des 1. FC Union Berlin.

Diese Partnerschaft der letzten Jahre werde nun weiter intensiviert, hieß es von Vereinsseite. Im Sommer folgt der nächste Schritt, das Logo des Versicherers soll die Brust der neuen Union-Trikots zieren.