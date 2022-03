Der 1. FC Union Berlin plant auch in der kommenden Saison mit seinen Routiniers Christopher Trimmel und Andreas Luthe. "Die beiden Spieler stehen in der nächsten Saison bei uns unter Vertrag", sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert dem Fußball-Fachmagazin "Kicker".

Da der Berliner Fußball-Bundesligist keine Angaben zu Vertragslaufzeiten seiner

Profis macht, bestätigte Ruhnert nicht, dass sich die Verträge der 35-Jährigen durch eine bestimmte Anzahl an Einsätzen verlängert haben. Torwart Andreas Luthe spielte in dieser Saison bisher in 24 Bundesliga-Spielen, Kapitän Trimmel kam in der aktuellen Spielzeit 18 Mal in der Bundesliga zum Einsatz.