Die Füchse, am Sonntag in blau-gelben Sondertrikots als Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, erwischten einen guten Start in das Spiel und zeigten zu Beginn insbesondere in der Defensive eine starke Leistung. Nach fünf Minuten stand es verdient 4:1 für die Berliner. Mit der Zeit wurde der Titelverteidiger dann aber zunächst besser und kam nach gut zehn Minuten vor 6.000 Zuschauern in Kiel erstmals zum Ausgleich.

Doch die Füchse ließen sich vom ersten Aufbäumen der Gastgeber nicht beirren und blieben weiter konzentriert und zielstrebig. Füchse-Trainer Jaron Siewert hatte sein Team gut eingestellt, der THW hatte merklich Probleme, die gewünschte Dominanz aufzubauen - die Füchse gingen wieder in Führung. Insbesondere Kapitän Hans Lindberg präsentierte sich blendend, traf in den ersten 30 Minuten alle seiner neun Versuche.

Der dynamische Auftritte der Füchse überforderte Kiel, das am Sonntag ohne seinen Weltklasse-Torwart Niklas Landin auskommen musste, und die Berliner gingen verdient mit einer komfortablen 19:15-Führung in die Halbzeit.