Handball-Bundesligist Füchse Berlin verpflichtet den namhaften Kroaten Igor Vori. Der 41-Jährige soll als Sofort-Hilfe für den bis zum Ende der Saison fehlenden Johan Koch (Schulterverletzung) einspringen und den zweiten Kreisläufer Mijajlo Marsenic entlasten. Das teilten die Füchse am Dienstag mit. Der Kroate landete bereits in Berlin und wird am Mittwoch das erste Mal mit der Mannschaft trainieren. Am Donnerstag (19:05 Uhr) empfängt der Hauptstadtklub den TBV Lemgo Lippe in der Max-Schmeling-Halle.