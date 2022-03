Es war ein sehr kommunikatives Training, das die Handballer der Füchse Berlin am Mittwoch in der Max-Schmeling-Halle absolvierten. Immer wieder unterbrach Trainer Jaron Siewert seine Übungen für eine kurze Anmerkung und auch in den kurzen Pausen wurde munter auf vor allem einen Spieler eingeredet: den erst am Dienstag verpflichteten Igor Vori. Als 'der Neue' im Team der Füchse war der Kroate am Mittwoch sichtlich bemüht, sich im Eiltempo in diesem zu akklimatisieren.

Vori hörte zu, fragte nach und versuchte, den Input in Sachen Formationen und Laufwegen best- und schnellstmöglich umzusetzen. Was dabei helfen dürfte: Der Kreisläufer hat in seiner illustren Karriere schon eine ganze Menge Input bekommen und diesen in der Regel hervorragend umgesetzt.