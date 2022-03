Erster Hertha-Sieg des Jahres - Neue Trainer leisten Hilfe zur Selbsthilfe

So 20.03.22 | 10:00 Uhr | Von Till Oppermann

imago images/Engler Audio: Inforadio | 19.03.2022 | Bild: imago images/Engler

Felix Magath und Mark Fotheringham bringen die gute Laune zurück ins Olympiastadion. In ihrem ersten Spiel gewinnt Hertha BSC mit 3:0. Das neue Trainergespann hatte damit nicht nur wegen einer Umstellung einigen Anteil, analysiert Till Oppermann.



Ein Trainer stellt sich im Berliner Olympiastadion nach dem Spiel vor die Kamera und sagt nach der Niederlage seiner Mannschaft: "Die Art und Weise spricht nicht für uns." Wer vor Herthas Bundesligaheimspiel gegen die TSG Hoffenheim Wetten darauf angenommen hätte, dass es sich dabei um Gäste-Trainer Sebastian Hoeneß handeln würde, könnte den freudetrunkenen Hertha-Fans nun einige Siegerbierchen ausgeben.



Den Berlinern gelang im ersten Spiel nach dem Amtsantritt von Felix Magath und seinem Assistenztrainer Mark Fotheringham der erste Sieg im Jahr 2022. Mit einem verdienten 3:0 meldete sich Hertha BSC nach schweren Wochen eindrucksvoll im Abstiegskampf zurück.

Magath verfolgte das Spiel aus dem Hotel

Dabei hätte die Vorbereitung auf das Spiel gegen Hoffenheim kaum schlechter laufen können. Nachdem der glücklose Tayfun Korkut nach der Niederlage in Mönchengladbach seine Koffer packen musste, zauberte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic eine Überraschung aus dem Hut: Fast 4.000 Tage nach seinem letzten Spiel als Bundesligatrainer soll Felix Magath Hertha in der Liga halten. Die Spieler erfuhren aus der Presse von seiner Ernennung, am Tag seiner Vorstellung bei Hertha BSC hatte die Mannschaft frei. Als am Donnerstag dann publik wurde, dass Magath wegen einer Corona-Erkrankung sein erstes Spiel verpassen würde, schien das Hertha-Chaos endgültig perfekt.



Fotheringham vertritt Magath



An Magaths Stelle stand am Samstag Mark Fotheringham an der Seitenlinie. Der 68-jährige Magath erklärte im Vorfeld, er habe seinen 30 Jahre jüngeren ehemaligen Spieler in erster Linie zu seinem Assistenten bestimmt, weil er sich altersmäßig näher am Hertha-Kader befände. Womöglich ließ der neue Chef seinen Assistenten Fotheringham unter der Woche auch deshalb direkt das erste Training mit der Mannschaft leiten.



Eine andere Erklärung für Magaths Vertrauen liefert Fotheringham nach dem Spiel gegen Hoffenheim selbst: "Als Spieler habe ich jede seiner Trainingseinheiten dokumentiert." Dieses Verständnis zwischen Chef und Mitarbeiter half sicherlich auch bei der Kommunikation während des Sieges am Samstag, den Magath aus der Isolation in seinem Hotelzimmer beobachtete.

Einsatz stimmt

Was er von dort sah, muss Disziplinfanatiker Magath gefallen haben. Hertha gewann 99 zu 86 Zweikämpfe, setzte zu 20 Sprints mehr an als Hoffenheim und rannte sechs Kilometer weiter als die Gäste aus dem Kraichgau. Obwohl Hoffenheim mit 68 Prozent deutlich mehr Ballbesitz hatte, waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. "Wir haben Power ohne Ende", jubelt der stolze Fotheringham nach dem Spiel.



Dabei lag die Veränderung im Vergleich zu den erfolglosen vergangenen Spielen nicht allein in der Einsatzbereitschaft, wie Fredi Bobic zurecht bemerkt: "Sie sind genauso viel gerannt und haben genauso viel gefightet, wie in der letzten Woche." Beim 0:2 in Mönchengladbach waren es sogar über 120 Kilometer. Fragt sich also, an welchen Schrauben Fotheringham und Magath wirklich gedreht haben.



Umstellung löst altbekanntes Problem



"Taktik interessiert mich nicht", wehrt Mark Fotheringham nach dem Spiel ab, als er das Engagement der Spieler hervorhebt. Aber das ist freilich nicht die ganze Wahrheit. Denn der Co-Trainer lobt auch, wie kompakt seine Herthaner den Ball angegriffen hätten. "Wir hatten ausreichend Platz zwischen den Linien."



Gemeinsam mit Felix Magath präsentierte Fotheringham mit Niklas Starks neuer Position im defensiven Mittelfeld zumindest gegen Hoffenheim eine Lösung für ein altbekanntes Berliner Problem. Seit mehreren Jahren hat Hertha BSC Probleme mit den Abständen zwischen Mittelfeld, Angriff und Sturm. Mal ließen die Spieler ein zu großzügiges Loch in der Mitte klaffen, in anderen Spielen ließ sich Hertha von spielerisch überlegenen Gegnern in die Defensive drängen, verlor die Staffelung und musste häufig einfache Gegentreffer aus dem Rückraum hinnehmen.



Niklas Starks besondere Rolle

Um das zu verhindern, beorderten Fotheringham und Magath Innenverteidiger Niklas Stark im ihrem 4-1-4-1-System in diese Problemzone. Als alleiniger Sechser ordnete er die Abstände zwischen den Reihen der tiefstehenden Berliner, die erst ab der Mittellinie begannen, Hoffenheim anzulaufen.



Dass Stark auf dieser zentralen Position nur 22 Ballkontakte sammelte - darunter einen besonders wichtigen per Kopf zum 1:0 für Hertha - gibt einen Hinweis, wie seine Rolle ausgelegt war. Er habe zwei Achter und zwei Flügelspieler vor sich gehabt, erklärt Stark. "Da kann ich defensiv viel lenken und meine Mitspieler stellen." So gelang es Hertha, individuelle Fehler im Pressingverhalten zu vermeiden. Man habe die Ketten geschlossen gehalten, lobt Stark. "Das war die Basis für den Sieg."

Die Mannschaft übernimmt Verantwortung

Mit Stark als Absicherung im Rücken zeigten auch die beiden Achter Santiago Ascasibar und Lucas Tousart endlich ihre Fähigkeiten. Sie waren die beiden laufstärksten Spieler auf dem Feld und leiteten mehrere Chancen von Hertha durch Ballgewinne im Mittelfeld ein, als sie mutig auf die Hoffenheimer zustürzten. "Es war eine andere Aufstellung, die wir gespielt haben und deshalb auch andere Absprachen", sagt Stark, der als Dirigent sinnbildlich für Herthas gute Kommunikation stand.



Die Spieler übernahmen gegen Hoffenheim Verantwortung, die ihnen nach den letzten Wochen unter Tayfun Korkut wohl niemand mehr zugetraut hätte. Das zeigte auch die Leistung von Marvin Plattenhardt. Der Ex-Nationalspieler spielte in der aktuellen Saison bisher maximal eine Mitläuferrolle. Gegen Hoffenheim leitete er alle drei Tore mit scharf getretenen Freistößen ein.



Es folgen sieben Endspiele



Mit den drei gewonnen Punkten springt Hertha vorerst vorbei an Arminia Bielefeld auf den Relegationsplatz. "Wir haben noch sieben Endspiele vor uns", dämpft Fredi Bobic die Erwartungen. Herthas Leistung gegen Hoffenheim zeigte dem neuen Trainer-Gespann aus Magath und Fotheringham aber einen möglichen Weg aus der Krise: Hilfe zur Selbsthilfe für die Spieler. Vielleicht wird es so wieder zur Gewohnheit, dass es Hertha-Trainer sind, die nach Spielen im Olympiastadion schwärmen, wie Fotheringham mit diesen Worten: "Ich will nur sagen, dass ich sehr stolz auf die Jungs bin."



