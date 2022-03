Trainer der Berlin Wildcats half ihr - Neuanfang in Berlin für ukrainische U17-Meisterin im Ringen

So 06.03.22 | 20:32 Uhr | Von Ilja Behnisch

Diana Lats ist 18 Jahre alt und ukranische Junioren-Meisterin im Ringen. Bis vor wenigen Tagen hieß ihre Heimatstadt Lwiw. Dann kam der Krieg - aber auch Hilfe von den Berlin Wildcats.



Sport verbindet, heißt es. Gerade auch in Zeiten der größten Not. Und so hat es Diana Lats, 18 Jahre alt, dem Sport zu verdanken, dass ihre Flucht aus der Ukraine mit Berlin ein klares Ziel kannte. Die ukrainische U17-Meisterin im Ringen floh in der vergangenen Woche vor dem russischen Angriffskrieg, zusammen mit ihrer Mutter, ihren zwei jüngeren Schwestern und Katze Bonja aus ihrer Heimatstadt Lwiw an die rund 70 Kilometer entfernte polnische Grenze. Dort traf sie auf Marco Mütze - Trainer der Berlin Wildcats, dem Mädchen- und Frauenteam des Berliner Ringerverbandes, der sie nach Berlin holte und bei sich aufnahm.

"Eng, aber in Sicherheit"

Die alte Heimat hatte sich nach dem Angriff Russlands schnell nicht mehr sicher angefühlt, so Diana Lats. Sie schliefen im Keller, in Kleidung, hatten jedes Mal Angst, wenn die Sirenen der Stadt vor dem nächsten Raketenangriff warnten. Also kontaktierte Lats ihre deutschen Freunde, die sie nur wenige Wochen zuvor bei einem gemeinsamen Trainingslager in der ukrainischen Hauptstadt Kiew kennengelernt hatte. Jetzt trainiert sie bei ihnen in Berlin, trainiert unter Marco Mütze. Er habe sein altes Büro umgebaut, erzählt er, "wir haben eine Schlafcouch und ein Doppelbett gefunden", so dass die gesamte Familie einen Schlafplatz habe. Es gebe eine Küche, eine Dusche, so Mütze, ehe er einen Satz sagt, der in seiner ganzen Schlichtheit auf den Punkt bringt, worum es in diesen Tagen geht: "Zwar eng, aber in Sicherheit."

Lats soll bei deutschen Wettkämpfen teilnehmen

Diana Lats fühlt sich sicher in Berlin, zudem gefalle es ihr hier gut, sie sei auch schon etwas zur Ruhe gekommen. Immerhin, sie kann wieder trainieren, habe durch die Flucht nur drei, vier Tage aussetzen müssen. Für eine Athletin wie Diana Lats, Europameisterschafts-Dritte in ihrem Jahrgang und sportlich "ganz weit vorne", wie Marco Mütze sagt, sind das vermutlich dennoch drei, vier Tage zu viel. Damit sie nicht den Anschluss verliert, arbeitet Marco Mütze zusammen mit dem deutschen Ringerbund daran, Diana Lats bei deutschen Wettkämpfen an den Start bringen zu können. International ginge das auch weiterhin unter ukrainischer Flagge, so wie vom 11. bis zum 18. März, dann bei einem Turnier mit anschließendem Trainingslager in Polen.

Sehnsucht nach der Ukraine

Trotz allem würde Diana Lats am liebsten wieder zurück in ihre Heimat: "Ich wünsche mir, dass der Krieg zu Ende ist. Dass ich meine Freunde, Familie, Trainer wiedersehe. Ich wäre glücklich, wenn ich wieder in die Ukraine könnte." Bis dahin kann sie auf Marco Mütze und die Berlin Wildcats zählen. "So lange sie Hilfe braucht, werden wir Hilfe liefern", sagt Mütze. "Auch auf ihrem sportlichen Weg werde ich alles tun, um sie weiterzubringen." Ein bisschen Kraft müsse Diana Lats noch zulegen, jetzt, da die gerade einmal 46 Kilogramm schwere Ringerin im kommenden Jahr in die Altersklasse U20 hochrutsche. Angesichts dessen, was hinter ihr liegt, ist aber kaum zu bezweifeln, dass ihr auch das gelingt.

