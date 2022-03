Schach-Grand Prix in Berlin - Wie der Schachsport mit dem Krieg umgeht

Mo 28.03.22 | 06:06 Uhr | Von Ilja Behnisch

Bild: picture alliance/Nir Alon

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten können russische Schachspieler noch an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Auch beim Grand Prix in Berlin sind derzeit fünf von ihnen am Start. Wenn auch unter besonderen Vorzeichen. Von Ilja Behnisch

"Schach ist Gymnastik des Verstandes", sagte Wladimir Iljitsch Lenin einst. Der spätere Regierungschef der Sowjetunion, als deren Begründer er gilt, initierte mit dieser Geisteshaltung den Aufstieg des Brettspiels zum russisch-sowjetischen Volkssport. Die herrschende KPdSU nahm Schach als Schulfach auf, bezahlte und förderte Ausnahmetalente. Kein Wunder also, das zehn der bisherigen 16 Schach-Weltmeister der Geschichte aus Russland beziehungsweise der Sowjetunion stammten. Und auch wenn der letzte, russische Weltmeister-Titel aus dem Jahr 2007 datiert (Wladimir Kramnik) und von den 20 derzeit stärksten Spielern der Welt laut Eloliste (Wertungszahl, die die Spielstärke von Schachspielern beschreibt) des Weltverbandes Fide nur drei aus Russland, aber fünf aus den USA kommen, war der russische Einfluss im Schachsport bis zuletzt weiterhin unverkennbar. Viele, bedeutende Turniere fanden bis vor Kurzem in Russland statt, russische Konzerne wie Gazprom traten als Sponsoren auf. Mit dem russischen Krieg in der Ukraine änderte sich das jedoch schlagartig.

Zwischen Trauer und Unverständnis

Der Weltverband kündigte sämtliche Sponsorenverträge mit russichen Firmen, die für Ende Juli angesetzte Schach-Olympiade, der wichtigste Mannschaftswettbewerb des Sports, wird ebenso nicht mehr in Moskau stattfinden wie der Fide-Schachkongress, bei dem ein Nachfolger des amtierenden, russischen Präsidenten Arkadi Dworkowitsch bestimmt werden soll. Außerdem ermittelt der Weltverband gegen den russischen Weltklasse-Spieler Sergej Karjakin, nachdem dieser Wladimir Putin und den Krieg verteidigt sowie ukrainische Opfer verhöhnt hatte. Grundsätzlich von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen sind die russischen Spieler — im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten — allerdings noch nicht.

So stammen beim aktuell in Berlin stattfindenden Grand Prix fünf der 16 Teilnehmer aus Russland. Ihre Teilnahme ist auch möglich, weil unlängst 44 der besten Schachspieler des Landes in einem offenen Brief an Russlands Staatschef Wladimir Putin appellierten, den Krieg sofort zu beenden. Ihr Beispiel soll Schule machen, Vorbild sein. Ein Ausschluss von den Wettbewerben wäre da nur kontraproduktiv, so der Gedanke. Einer der Unterzeichner des Appells, Daniil Dubow, sagte unlängst im Interview mit dem Magazin "Der Spiegel", er sei deprimiert und es sei schwer, "sich auf die Partien vorzubereiten, wenn man alle drei Minuten die Nachrichten überfliegen muss." Dennoch habe Dubow, der auch in Berlin aufspielt, wenig Verständnis dafür, nicht mehr unter russischer Flagge, sondern nur noch unter der Flagge der Fide antreten zu dürfen. Er "repräsentiere nicht den Kreml. Ich repräsentiere Dostojewski und Tschechow."

Es bleiben viele Fragezeichen

Wie kompliziert die Situation für die Schach-Welt ist, lässt sich auch an den Worten von Ilja Merenzon ablesen. Der Geschäftsführer des Schachturnier-Veranstalters "World Chess", der auch den Grand Prix in Berlin organisiert hat, sagt gegenüber dem rbb: "Es gibt keine guten Lösungen, so lange es Krieg gibt." Viel könne man nicht tun, überhaupt müsse man zunächst abwarten. Die verloren gegangenen Sponsoren aus und Turniere in Russland? "Wir müssen schauen, was es genau bedeutet", so Merenzon. Aber immerhin, "wir haben unser Logo in ein Peace-Zeichen verwandelt".

Deutlicher wird Paul Meyer-Denker, Präsident des Berliner Schachverbandes, gegenüber dem rbb. Von der Euphorie, die im Vorfeld des Turniers aufgekommen sei, war mit Kriegsbeginn nichts mehr zu spüren. Dass fünf der 16 Teilnehmer aus Russland kommen, "fühlt sich ein bisschen nach business as usual, das Signal, das davon ausgeht, nicht gut an". Doch die Entscheidung, das Turnier in dieser Form stattfinden zu lassen, habe beim Weltverband gelegen, so Meyer-Denker. Er hoffe, dass sich noch mehr russischen Spieler ähnlich äußern wie Daniil Dubow. Was die Zukunft des Schachsports und die russische Beteiligung daran angeht? "Das werden die nächsten Wochen, Monate und Jahre zeigen", so Meyer-Denker. Für einen Sport, der so sehr vom Vorausdenken lebt wie der Schachsport, sind das bedenkliche Töne.

Sendung: inforadio, 27.03.2022, 21.15 Uhr