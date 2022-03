Turntalent Leonas Wetzel - Kleiner Turner mit großem Traum

Do 17.03.22 | 13:45 Uhr

Er ist erst acht Jahre alt, aber schon jetzt äußerst ehrgeizig. Leonas Wetzel aus Berlin ist vielleicht eines der größten Turntalente - nicht nur in Deutschland. Sein Trainingspensum ist enorm.

Schon jetzt ist sein Alltag voll auf den Sport zugeschnitten. Morgens geht der 8-jährige Leonas Wetzel in die Sportschule, nachmittags trainiert er sechsmal pro Woche am Bundesstützpunkt in Berlin-Hohenschönhausen. Eine Sache ist dem jungen Turner schon jetzt ungeheuer wichtig: Die Perfektion. "Eigentlich würde ich gern alle Übungen packen - und sie dabei besonders gut machen. Daher versuche ich es nicht, sofort, sondern immer über Qualität zu schaffen“, sagt er. Eine durchaus beeindruckende Aussage für einen Achtjährigen.

Aufgewachsen in einer Akrobaten-Familie

Die Anforderungen seines Sports an seinen Körper sind ihm dabei bewusst: "Die größte Herausforderung beim Turnen ist, dass man Kraft braucht und man muss beweglich sein." Von beidem bringt er für sein Alter überdurchschnittlich viel mit. Der junge Turner ist in einer Familie groß geworden, in der Sport eine große Rolle spielt. Seine Eltern reisen seit mehr als 20 Jahren als Akrobaten um die Welt. "Dass er tatsächlich Turnen als seine Leidenschaft sieht und so motiviert, so diszipliniert und ehrgeizig ist, das konnten wir nicht ahnen", sagt sein Vater über die Turn-Affinität seines Sohnes. Die wenige, freie Zeit neben Schule und Turnhalle verbringt Leonas gern mit seiner Familie, zusammen beim Essen. Doch nicht zu süß darf es sein. Am liebsten isst er Spargelsuppe, sagt er, weil sie "mit viel Ei und gesund ist".

Beeindruckendes Gleichgewichtsgefühl: Leonas Wetzel bei einer Turnübung.

Spezialübung Schultertaps im Handstand

Leonas genießt die Bühne. Schultertaps im Handstand sind seine Spezialübung. Im Handstand müssen dabei abwechselnd seine Hände die jeweils gegenüberliegende Schulter berühren. Es ist eine kräftezehrende Übung, die er zuletzt auch in die ARD-Sendung "Klein gegen Groß" gezeigt hat. Gegen den muskelbepackten Fitness-Youtuber Sascha Huber gewinnt er knapp den Wettkampf in der Fernsehshow und wird so über Nacht zu einer kleinen Berühmtheit. Aber bei solchen Auftritten soll es nicht bleiben. "Olympiasieger werden", sagt er, sei sein großer Traum. Momentan suchen sie in Berlin wieder Nachwuchsturner, mit Leonas Wetzel haben sie ein kleines Ausnahmetalent gefunden.



