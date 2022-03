Das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Trentino haben die BR Volleys deutlich verloren. Im Rückspiel am Mittwoch muss für die Berliner deshalb wirklich alles passen, um gegen den großen Favoriten doch noch die nächste Runde zu erreichen.

Vor dem Rückspiel am Mittwoch in der Max-Schmeling-Halle ( 18:30 Uhr, live im Stream auf rbb|24 ) stehen die Berliner deshalb vor einer Mammutaufgabe. Um doch noch weiterzukommen, müssten die Volleys gegen den Vorjahresfinalisten 3:0 oder 3:1 gewinnen und danach auch noch einen sogenannten "Golden Set" (ein Entscheidungssatz bis 15 Punkte) für sich entscheiden. Nationalspieler Ruben Schott ist sich dennoch sicher, dass sein Team den Einzug in die nächste Runde schaffen kann.

"Alles!", sagt der 27-Jährige entschlossen und ohne zu zögern auf die Frage, was für die Berliner im Viertelfinale gegen Itas Trentino noch möglich sei. "Das ist doch das schöne am Volleyball, es ist ein komplett neues Spiel und es geht wieder von vorne los." Der Außenangreifer setzt am Mittwoch vor allem auf die Unterstützung der Zuschauer in der eigenen Halle. Rund 2.500 Fans dürfen die Berliner im Viertelfinal-Rückspiel in der Schmeling-Halle unterstützen.

Dass das ein entscheidender Faktor sein kann und die Volleys auch in der Vergangenheit schon zu großen Leistungen verholfen hat, weiß Schott nur zu gut. "Ich habe noch ein paar Spiele im Hinterkopf, als ich noch jünger war und wir in der Max-Schmeling-Halle auch schon Champions League gespielt haben. Das war immer ein tolles Publikum und wir konnten den einen oder anderen Favoriten schlagen", erinnert sich Schott. Deshalb sei auch am Mittwoch noch alles drin, meint er.