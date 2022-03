Die BR Volleys spielen nicht mehr in der Volleyball-Champions-League. Die Berliner schieden am Dienstagabend trotz ordentlicher Leistung gegen das italienische Top-Team Itas Trentino aus.

Da die Volleys das Hinspiel in Italien deutlich mit 0:3 verloren hatten, hätten sie vor 4.157 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle allerdings ein 3:0 oder 3:1 gebraucht, um einen Entscheidungssatz - den sogenannten "Golden Set" - zu erzwingen.

Im dritten Satz bekamen die Berliner dann allerdings Probleme. Trentino spielte jetzt flüssiger und zielstrebiger. Beim Stand von 2:8 nahm Enard bereits die zweite Auszeit des Satzes und versuchte seine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Die tat sich aber weiter schwer: Insbesondere bei den Annahmen machten die Volleys jetzt zu viele Fehler - Trentino setzte sich weiter ab. Mit 25:9 ging der dritte Satz schließlich klar und deutlich an die Gäste.

Das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Trentino haben die BR Volleys deutlich verloren. Im Rückspiel am Mittwoch muss für die Berliner deshalb wirklich alles passen, um gegen den großen Favoriten doch noch die nächste Runde zu erreichen.

Der vierte Satz war dann wieder deutlich ausgeglichener. Die BR Volleys waren jetzt wieder besser in der Partie und spielten viel klarer. Immer wieder gingen die Berliner in Führung, doch Trentino blieb bis zur Schlussphase des Durchgangs in Schlagdistanz. Beim Stand von 18:17 gingen die Italiener dann erstmals seit längerer Zeit wieder in Führung und drehten das Spiel. Enard nahm nochmal eine Auszeit, konnte den Satzverlust und die damit verbundene Niederlage aber nicht mehr verhindern. Der Satz ging mit 25:21 an Trentino und Berlin verpasste so das notwendige "Golden End".

Dass die Berliner am Ende den Tiebreak mit 15:13 für sich entschieden, dürfte nur ein kleiner Trost gewesen sein.