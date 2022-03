Die BR Volleys treffen in den Playoffs der Volleyball-Bundesliga auf den TSV Giesen, während es die Brandenburger Netzhoppers mit den SWD powervolleys Düren zu tun bekommen. Das gab die Liga am Freitag bekannt.

Das Viertelfinale wird im Modus "best of three" gespielt. Die Erstplatzierten Volleys treffen als klare Favoriten auf Giesen, die als achtplatziertes Team in die Playoffs gehen. Das erste Spiel wird am 13. März in Berlin ausgetragen. Die Netzhoppers starten am 20. März in die Playoffs.

Ab dem Halbfinale ändert sich der Spielmodus in "best of five".