Zwischen dem Hin- und Rückspiel im Viertelfinale der Champions League stand für die BR Volleys in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft eine Pflichtaufgabe an. Der amtierende Meister löste sie gekonnt — und konnte sogar Spieler schonen.

Die Berlin Volleys steuern Kurs auf das Halbfinale um die deutsche Volleyball Meisterschaft. Im ersten von maximal drei Spielen des Playoff-Viertelfinals behauptete sich die Mannschaft von Trainer Cedric Enard gegen den Außenseiter Grizzlys Giesen ohne große Mühe mit 3:0 (25:17, 25:13, 25:19).

Vor 2.524 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Ruben Schott mit 14 Punkten der erfolgreichste Angreifer beim Sieger. Georg Klein verwandelte den Matchball. Bereits am kommenden Samstag können die Volleys in der zweiten Begegnung in Hildesheim das Weiterkommen perfekt machen.