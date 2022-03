Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga am Freitagabend eine Auswärtsniederlage kassiert. Die Brandenburgerinnen mussten sich beim VC Wiesbaden mit 0:3 (23:25, 17:25, 20:25) geschlagen geben.

Für den SCP war die Partie allerdings ein schwieriges Unterfangen, denn der Klub war in der Vorwoche von einer Corona-Welle erfasst worden. "Wir hatten mehrere Corona-Fälle", bestätigte Sportdirektor Toni Rieger. Das Spiel beim MTV Stuttgart am vergangenen Samstag war deshalb abgesagt und das Duell in Wiesbaden von Mittwoch auf Freitag verschoben worden.

Die Auswirkungen der schwierigen Trainingswoche, in der die Potsdamerinnen nur sehr eingeschränkt als Team arbeiten konnten, zeigten sich im Duell beim Tabellensiebten aus Hessen. Zudem fehlte dem Team von Trainer Guillermo Hernandez auch noch Kapitänin Laura Emonts, die sich beim Abschlusstraining eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen hatte. So kamen die Brandenburgerinnen vor 591 Zuschauern nie richtig in den Rhythmus. Nach 86 Minuten war die Partie entschieden.