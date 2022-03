Das Team der BR Volleys befand sich in größter Bedrängnis: Mit 0:2-Sätzen lagen die Berliner auswärts beim russischen Topklub Zenit St. Petersburg zurück. Es war Mitte Februar, fünfter Spieltag der Gruppenphase. Die Mannschaft von Trainer Cédric Énard war eigentlich angereist, um gegen ihren ärgsten Vorrunden-Konkurrenten den Gruppensieg perfekt zu machen. Doch bis in den dritten Durchgang hinein präsentierte das Team eine unkonzentrierte, fahrige Vorstellung.

Wenige Minuten später verwandelte der Franzose höchstpersönlich den Satzball zum 1:2-Anschluss. Die nervenstarke Perfomance des 26-Jährigen wirkte wie ein Signal ans Team: Hier geht noch was. Am Ende gelang tatsächlich noch der 3:2-Sieg. Carle hatte entscheidenden Anteil daran, dass seine BR Volleys vorzeitig ihren ersten Gruppensieg in der Champions League feiern durften, beim Favoriten St. Petersburg.

Am Dienstag hat der Volleyball-Weltverband als Konsequenz auf den russischen Krieg gegen die Ukraine die WM in Russland abgesagt. Die Entscheidung erfährt viel Unterstützung. Scharfe Kritik am Weltverband gibt es dennoch.

Und so ergibt sich für die BR Volleys eine eigentümliche Situation: Ausgerechnet in seiner stärksten Europapokal-Saison, in der sich der Klub nach der Gruppenphase sogar im ersehnten Lostopf eins wiederfand, hatte er Lospech – weil er kein Freilos erwischte: Die beiden Mannschaften nämlich, die im Viertelfinale ursprünglich gegen die russischen Teams hätten antreten müssen, dürfen sich aufgrund deren Diqualifikation nun über ein Freilos ins Halbfinale freuen. Das betrifft Perugia aus Italien sowie das polnische Kedzierzyn.

Um in die Runde der letzten vier einzuziehen, müssen die Volleys hingegen ausgerechnet am Vorjahresfinalisten Itas Trentino vorbei, aktuell Tabellendritter der italienischen Serie A. Bereits in der vorigen Saison standen sich beide Mannschaften im Viertelfinale gegenüber. Trentino setzte sich mit 3:1 und 3:0 deutlich durch. Immerhin haben die Berliner fürs Rückspiel Heimrecht (16.03.). Das Hinspiel findet am Donnerstag um 20:30 Uhr statt (live im Videostream auf rbb24.de).

Timmothée Carles robustes Nervenkostüm dürfte gegen die Italiener jedenfalls gefragter sein denn je.