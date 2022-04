Abschluss der Euroleague-Saison - Alba unterliegt auswärts beim AS Monaco deutlich mit 74:91

Fr 08.04.22 | 23:45 Uhr

Bild: IMAGO/PanoramiC

Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr letztes Spiel der Euroleague-Saison beim AS Monaco mit 74:91 verloren. Dennoch können die Berliner Basketballer mit ihrer Saison auf internationalem Parkett zufrieden sein. Von Jakob Lobach



Alba Berlin hat sein letztes Saisonspiel in der Euroleague verloren. Die Berliner Basketballer unterlagen am Freitagabend auswärts beim AS Monaco deutlich mit 74:91. Im Duell mit den jüngst in die Playoffs eingezogenen Monegassen konnte Alba diesen nur in der Anfangsphase wirkliche Probleme bereiten. So blieb der Mannschaft um Topscorer Christ Koumadje (15 Punkte) ein positiver Abschluss einer dennoch bemerkenswerten und auch erfolgreichen Saison auf europäischem Parkett verwehrt.

Alba erwischte dabei eigentlich einen guten Start im Fürstentum. Flügelspieler Yovel Zoosman machte mit gleich zwei Dreiern innerhalb der ersten Spielminute den Anfang, ehe Johannes Thiemann prompt nachlegte. Ebenfalls per Dreier und mit zwei erfolgreichen Freiwürfen bescherte der deutsche Nationalspieler Alba eine 11:8-Führung nach dreieinhalb gespielten Minuten. Es entwickelte sich so früh ein Duell, in dem beide Mannschaft mit viel Rhythmus und Treffsicherheit in ihren Angriffen zu überzeugen wussten. Ein Umstand, der das Spiel zu einem ansehnlichen und engen machte: Die 26:22-Führung der Gastgeber aus Monaco zum Ende des Auftaktviertels war gleichzeitig die höchste in ebendiesem.

Ein bulliger Litauer macht Probleme

Im zweiten Viertel passierte Alba dann etwas, was bei den zuletzt auch auf europäischem Parkett so starken Berlinern in den vergangenen Wochen selten der Fall war: Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez Nunez gerat Stück für Stück ins Hintertreffen. Auch bedingt durch die starke Defensive der von Ex-Alba-Trainer Sasa Obradovic trainierten Monegassen traf Alba nun deutlich schlechter. Monaco hingegen bewahrte sich seinen offensiven Flow und zog so auf zwischenzeitlich 16 Zähler davon. Angeführt wurden die Gastgeber dabei vom NBA-erfahrenen Center Donatas Motiejunas, den Alba defensiv lange nicht wirklich in den Griff bekam. So sorgte der bullige Litauer mit seiner ebenso guten wie schnellen Fußarbeit und seinem Touch rund um den Ring auch zu Beginn der zweiten Halbzeit für Kopfschmerzen bei Alba. Sechs schnelle Punkte sammelte Motiejunas zu Beginn des dritten Viertels, während Alba sich offensiv weiterhin schwer tat. Während Aufbauspieler Maodo Lo das nächste gute Spiel in seiner überragenden Euroleague-Saison machte, konnte etwa Luke Sikma nach seiner Corona-Erkrankung noch nicht wieder an seine ebenfalls teils außergewöhnlichen Leistungen der vergangenen Monate anknüpfen. Flügelspieler Louis Olinde hingegen zeigte nach seiner Fingerverletzung ein gutes Spiel und verkürzte Albas Rückstand drei Minuten vor Ende des dritten Viertels nach einem Offensivrebound auf acht Zähler.

Noch näher heran kamen die Berliner in der Folge allerdings nicht mehr. Auch weil bei Alba der Dreier partout nicht mehr fallen wollten (27 Prozent Trefferquote), vor allem aber, weil Monacos Offensive weiter flüssig lief. Die Gastgeber um Topscorer Dwayne Bacon hatten stets die richtigen Antworten parat und ließen Albas sonst so gute und sichere Defensive nicht allzu gut aussehen. So bauten die Monegassen ihre Führung im Schlussviertel noch aus statt sie abzugeben und sicherten sich so den auch in der Höhe verdienten 91:74-Erfolg gegen Alba.

In der Euroleague etabliert

Nichtsdestotrotz wird die Niederlage zum europäischen Saisonabschluss auch in den Köpfen von Albas Spielern und Verantwortlichen nicht über die starke Saison hinwegtäuschen, die diese auf internationalem Parkett absolviert haben. Die gestrichenen Ergebnisse gegen die suspendierten russischen Teams mitgerechnet, hat Alba sich diese Saison 14 Siege in der Euroleague erspielt – die meisten seit der Rückkehr in die Euroleague im Sommer 2019. Und das gegen Top-Klubs wie Fenerbahce Istanbul oder Armani Mailand. Bemerkenswert ist das auch angesichts der Umstände, unter denen Alba dies gelungen ist: mit einem der deutlich kleinsten Budgets der Liga und trotz vieler Verletzungen. Immer wieder musste Trainer Israel Gonzalez auf gleich mehrere seiner Leistungsträger verzichten. "Wir hatten diese Saison viele Probleme", sagte der Spanier nach dem Spiel in Monaco und er ergänzte: "Aber wir haben immer weiter gemacht, hatten einen tollen Teamspirit und ich bin sehr froh, wie wir diese Euroleague-Saison gespielt haben." Eine Euroleague-Saison, in der sich Alba als am Ende Tabellenelfter endgültig in der Belletage des europäischen Basketballs etabliert hat.

Sendung: rbb24 Inforadio, 08.04.2022, 23:15 Uhr