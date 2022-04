Hinter den Eisbären Berlin liegt eine lange und erfolgreiche Saison. Mit konstant starker Leistung führten sie die Hauptrunde bis zum Ende an und sind nun in den Playoffs großer Favorit auf den Titel. Doch im Halbfinale wartet ein harter Gegner auf die Berliner: der siebenfache Champion Adler Mannheim. Das Duell ist ein Klassiker im deutschen Eishockey, in das die Eisbären seit langer Zeit mal wieder als Favorit gehen.

Die Vorfreude bei den Eishockey-Fans auf das Halbfinale ist riesig groß. Ähnlich sieht es bei den Spielern aus. "Ich denke, dass es eine gute Serie wird, auf beiden Seiten. Es wird spannend, jeder Zentimeter wird hart umkämpft werden", sagte der Kapitän der Eisbären, Frank Hördler, der dpa.

Die Berliner sind Titelverteidiger und dominierten die Saison. Auch in den Playoffs präsentierten sie sich bisher makellos. Mit drei Siegen setzten sie sich gegen die Kölner Haie durch und sind damit das einzige Team ohne Niederlage in der Viertelfinalserie.

Die Eisbären gehen also mit breiter Brust ins Halbfinale, doch die Adler dürfen sie keinesfalls unterschätzen. Seit dem Trainerwechsel von Pavel Gross zu Bill Stewart sind die Mannheimer rechtzeitig zu Playoff-Start in Top-Form gekommen und können vom individuellen Talent im Kader durchaus mit den Berlinern mithalten. In der regulären Spielzeit war die Bilanz zwischen den beiden Rivalen ausgeglichen. Zweimal siegte der Titelverteidiger (4:0 in Mannheim, 3:1 in Berlin) und zweimal die Adler (3:2 in Mannheim, 3:0 in Berlin).

Zuletzt trafen die beiden erfolgreichsten Klubs Deutschlands vor mehr als fünf Jahren in den Playoffs aufeinander. Die Viertelfinal-Serie war damals an Spannung kaum zu überbieten. Am Ende jubelten die Eisbären, die sich im entscheidenden siebten Spiel in der Overtime durchsetzen konnten. Ein ähnliches Resultat dürften sich die Berliner wohl auch jetzt fünf Jahre später wieder wünschen.