Mit Hilfe eines Rollators betritt Walter Frankenstein am Samstag einen VIP-Raum im Berliner Olympiastadion. Auf dem Rasen wird später das Hauptstadtderby zwischen Hertha und Union ausgetragen werden. Der 98-Jährige ist geladener Ehrengast. Er setzt sich an einen Tisch, auf dem ein Schild mit seinem Namen steht. Stolz lässt er sich damit fotografieren. Er bestellt eine rote Berliner Weiße und eine Currywurst. Zufrieden hebt er das Glas und sagt: "Jetzt bin ich wieder im Olympiastadion."

Drittes Derby der Saison, dritter Sieg: Der 1. FC Union hat am Samstagabend mit 4:1 (1:0) bei Hertha BSC gewonnen. Die Köpenicker können so weiter Richtung Europa schauen, für die Gastgeber wird es im Abstiegskampf immer enger.

In dem Waisenhaus lernte er einen anderen Jungen kennen, der Hertha-Anhänger war und ihn unbedingt mit ins Stadion nehmen wollte. Damals spielte der Hauptstadtklub noch in der "Plumpe" in Gesundbrunnen. "Ich habe Hertha spielen sehen und war begeistert. Ich kam aus der Kleinstadt und kleinen Fußballverhältnissen. Dann sah ich eine Mannschaft aus der ersten Liga Fußball spielen, das war ja ganz was anderes", erinnert er sich.

Frankenstein ist Hertha-Fan seit 85 Jahren. "Ich glaube, ich bin einer der Ältesten, wenn nicht sogar der Älteste", erzählt er grinsend. Seine Liebe zu den Blau-Weißen fand er in einer Zeit, die gleichzeitig auch die schlimmste seines Lebens war. Frankenstein wurde in Flatow geboren, eine Kleinstadt im heutigen Polen. Als Sohn jüdischer Eltern durfte er dort nicht mehr zur Schule gehen. Durch Vermittlung seines Onkels zog er deshalb am 27. Juli 1936 nach Berlin in ein Waisenhaus für jüdische Kinder an der Schönhauser Allee.

Auch an Stadtderbys aus alten Zeiten erinnert er sich noch gut. Hertha BSC gegen Tennis Borussia zum Beispiel. "Beide Mannschaften waren damals große Vereine in der ersten Liga. Am Sonntag kam das Spiel dann im Radio und wir saßen da und haben gebannt gelauscht", berichtet Frankenstein. Er versuchte, so oft er konnte ins Stadion zu gehen. Doch das war für den jüdischen Jungen nicht ganz leicht. "An und für sich war das ja für uns schon verboten, aber ich habe immer jemanden gefunden, der Tickets besorgt hat", sagt er.

Berlin sei die Stadt, in der er das Schlimmste aber auch das Schönste seines Lebens erlebt hat. Dort lernte er seine Frau kennen und hier kam sein ältester Sohn zur Welt. Dort wurde im März 1941 aber auch seine Mutter verhaftet und nach Auschwitz deportiert, wo sie später von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Frankenstein musste in der Großstadt untertauchen und sich verstecken. Er verbrachte die meiste Zeit in Trümmerhäusern, alten Autos, Wohnungen von Bekannten und im Grunewald. So überlebte er den Holocaust. Heute lebt er in Schweden, trotzdem hängt er weiter an seiner alten Heimat. "Das Schlimme schiebe ich weg. Das ist Vergangenheit. Ich komme gern zurück nach Berlin", sagt er.

2014 bekam er das Bundesverdienstkreuz für sein Wirken als Zeitzeuge. Und auch heute arbeitet er noch an verschiedenen Projekten mit - auch im Fußball. "Mir liegt sehr am Herzen, dass Fußball Sport, Freude und Kameradschaft ist und nicht Feindschaft. Deswegen komme ich auch immer wieder her und spreche mit Jugendlichen und Fußball-Fans", erzählt er.