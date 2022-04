Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung terminiert. Diese wird nach Saisonende am 29. Mai ab 11 Uhr in der Halle 20 der Messe Berlin stattfinden. Darüber wurden die Mitglieder am Donnerstag per Mail informiert. Bei der Versammlung könnte es zum erneuten Machtkampf zwischen Präsident Werner Gegenbauer und Investor Lars Windhorst kommen.