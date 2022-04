Union-Trainer Fischer vor Pokal-Halbfinale in Leipzig - "Wir brauchen ein optimales Spiel, um da für die Überraschung zu sorgen"

Di 19.04.22 | 17:51 Uhr | Von Jakob Lobach & Lukas Witte

imago images/Matthias Koch Video: Mittagsmagazin | 19.04.2022 | Christian Dexne | Bild: imago images/Matthias Koch

Union hat am Mittwoch die Chance, für eine Sensation zu sorgen. Im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig brauchen sie aber ein perfektes Spiel, um sich den Traum vom Endspiel im Berliner Olympiastadion zu erfüllen. Von Jakob Lobach und Lukas Witte

Das Personal

Unions Trainer Urs Fischer kann in Leipzig aus einem vollen Kader schöpfen. "Natürlich haben wir das ein oder andere Wehwehchen", sagte der Schweizer am Montag auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Halbfinale, aber im Großen und Ganzen seien seine Schützlinge "alle gut unterwegs." Das gilt auch für Julian Ryerson. Dessen Verletzung aus dem Spiel gegen Frankfurt stellte sich als ein zwar schmerzhafter, aber doch einfacher Krampf heraus. "Strukturell und muskulär ist alles okay", versicherte Fischer, der dennoch Regeneration als oberstes Ziel für die Einheiten im Kurztrainingslager in Bad Saarow ausrief. Einzig hinter dem zuletzt verletzten Stammtorhüter Andi Luthe stand zum Wochenstart ein Fragezeichen. Sein Torwart sei auf einem guten Weg, erklärte Fischer am Montag, "aber er muss bei 100 Prozent sein, um ein Thema für den Kader zu werden." Ob eine Rückkehr in den Kader gleichbedeutend wäre mit einer Rückkehr ins Tor von Union, ist eine andere Frage, die Fischer bislang unbeantwortet lässt. Vor dem Tor könnte Kapitän Christopher Trimmel am Mittwoch in die Startelf zurückkehren und den bereits erwähnten Ryerson wieder aus ebendieser verdrängen.

imago images/Jan Huebner Interview | Unions Abwehrchef Robin Knoche - "Wir wollen mit unseren Fans im Rücken in Berlin nach dem Pokal greifen" Union Berlin hat am Mittwoch gegen RB Leipzig eine realistische Chance auf den Einzug ins DFB-Pokalfinale - jedenfalls wenn es nach Robin Knoche geht. Der Abwehrchef der Berliner über die Harmonie im Team und die Pokal-Atmosphäre im Olympiastadion.

Die Form

Mit dem 2:0-Erfolg gegen Frankfurt hat Union am Ostersonntag seinen Vereinsrekord von zuletzt drei Bundesliga-Siegen in Serie eingestellt. Besonders bemerkenswert ist das, weil Union zuvor ebenfalls drei Spiele sieglos geblieben war. In anderen Worten: Die Köpenicker sind zurück in der Spur. Allen voran offensiv spielt die Mannschaft um Sheraldo Becker und Taiwo Awoniyi wieder besser, strahlt eine neue Kreativität und mehr Torgefahr aus. Sieben Tore aus den vergangenen drei Spielen sind eine deutliche Steigerung gegenüber dem einen Treffer aus den drei Partien zuvor. Dennoch sieht Trainer Fischer im Spiel seiner Mannschaft einigen Verbesserungsbedarf: Mit Blick auf das jüngste Spiel gegen Frankfurt spricht zwar auch Fischer von einer beeindruckenden ersten Halbzeit seiner Mannschaft, er sagt allerdings auch: "Es gibt einen Fingerzeig, wenn es um die zweite Hälfte geht." Zu sehr war Union da in einen Verwaltungsmodus geraten, den man sich gegen Leipzig eben nicht leisten kann. "Wir haben eher quer gespielt als nach vorne zu denken", gab Fischer zu bedenken. Mit Blick auf das Halbfinale am Mittwoch ergänzt er: "In Leipzig musst du über 90 Minuten so spielen, wie wir es in der ersten Hälfte gegen Frankfurt gemacht haben."

Der Gegner

Auch ohne Fischers mahnende Warnung wäre dessen Spielern wohl nicht entgangen, dass am Mittwoch mit RB Leipzig ein ebenso guter wie gefährlicher Gegner wartet. Seit 14 Spielen haben die Sachsen wettbewerbsübergreifend nicht mehr verloren. Auf den Halbfinal-Einzug in der Europa League ließ die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco am Wochenende einen 1:0-Sieg in Leverkusen folgen. "Leipzig ist wirklich gut unterwegs", sagt Urs Fischer. Viel Stabilität und Kompaktheit sowie eine gute Organisation macht Unions Trainer als die Eckpfeiler des Leipziger Erfolges aus. Hinzukommt mit Christopher Nkunku ein Offensivmann, der eine überragende Saison spielt: 30 Tore hat der Franzose in der laufenden Spielzeit auf nationalem und internationalem Rasen bereits erzielt; drei davon in den bisherigen vier DFB-Pokalspielen. Mit seinem wahnsinnigen Tempo, viel Abschlussstärke und 19 verteilten Torvorlagen hat sich Nkunku mittlerweile auch für die absoluten Top-Klubs der Fußballwelt interessant gemacht. Hinzukommen mit Spielern à la Dominik Szoboszlai, Konrad Laimer oder Andre Silva weitere Offensivkräfte, die das Leipziger Angriffsspiel nur schwer ausrechenbar machen. "Sehr viel Speed", sieht auch Urs Fischer in der RB-Offensive, dazu "Unterschiedsspieler, die mit dem Ball sehr präzise sind." Dass Leipzig mit bis dato 31 Gegentoren in der laufenden Bundesliga-Saison die zweitwenigsten kassiert hat, macht Unions Aufgabe am Mittwoch nicht einfacher "Wir brauchen ein optimales Spiel, um da für die Überraschung zu sorgen", resümiert Urs Fischer.

IMAGO/Matthias Koch Union Berlin-Fans vor Pokalhalbfinale - "RB Leipzig symbolisiert genau das, wofür Union nicht steht" Die Fans von Union verbinden mit RB Leipzig eine große Abneigung. Gefüttert wird diese mit gleich zwei Auswärtsspielen in Leipzig in den kommenden Tagen. Proteste sind vorprogrammiert und bereits angekündigt.



Unioner der Woche

Einer der weiß, wie es ist, in ein DFB-Pokalfinale einzuziehen, und sogar schon mal den Pokal in die Höhe stemmen konnte, ist Unions Abwehrchef Robin Knoche. Der 29-Jährige gewann 2015 das Endspiel mit dem VfL Wolfsburg und war schon damals begeistert von der Stimmung beim Endspiel im Olympiastadion. "Aber es wäre bestimmt noch mal etwas anderes, als Berliner Mannschaft ins Finale eizuziehen", erzählt er im rbb-Interview. Dafür will er selbst alles geben und seine Mannschaft tragen und mitziehen.

Besonderheiten

In der Anfangsphase der Partie am Mittwoch wird es wohl erstmal ganz schön ruhig in der Leipziger Arena werden. Aus Protest an dem Konstrukt RB Leipzig haben die Ultras von Union Berlin einen Stimmungs-Boykott für die ersten 15 Minuten angekündigt. Gleiches gilt für die Begegnung der beiden Teams in der Bundesliga am kommenden Samstag. "unsere Ideale werden immer an oberster Stelle, auch über etwaigem sportlichem Erfolg, stehen. Das unterscheidet uns letztlich von Konstrukten und Firmen wie RB Leipzig", heißt es im Info-Heft der führenden Ultra-Gruppierung "Wuhlesyndikat". Die Berliner haben alle 6.700 ihn zustehenden Gäste-Tickets für das Pokal-Halbfinale verkauft. Man rechne aber mit deutlich mehr eigenen Fans, teilte Medienchef Christian Arbeit im Vorfeld mit. Zahlreiche Anhänger der Eisernen haben sich wohl Karten im freien Verkauf gesichert.

Sendung: rbb24, 18.04.2022, 18 Uhr